Веслувальниця Людмила Лузан з Горішніх Плавнів увійшла в рейтинг «100 лідерів України»

Веслувальниця Людмила Лузан, срібна й бронзова призерка Олімпійських ігор-2020, потрапила до рейтингу лідерів України в категорії «Спорт», опублікованого виданням «Українська Правда».
Спортсменка родом з Івано-Франківська, втім останні кілька років тренується на базі веслувального клубу «Гірник» у Горішніх Плавнях під керівництвом заслуженого тренера України, почесного громадянина міста Горішні Плавні Миколи Мацапури.
З придбанням потрібного для тренувань та виступів спорядження й фінансуванням участі в змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів їй кілька років поспіль допомагає залізорудна компанія Ferrexpo, яка підтримує розвиток олімпійських видів спорту на Полтавщині й дбає про розвиток нового покоління успішних спортсменів, які представляють регіон на світовій арені.
Найбільше надихає той факт із її біографії, коли після травми, отриманої під час заняття гімнастикою, вона не опустила рук, а знайшла себе у веслуванні в каное й продовжує вперто йти до своєї мети й заповітної мрії — олімпійського золота.
Нагадаємо, що за вагомі спортивні здобутки під час III Європейських ігор у Кракові (Польща), проявлену самовідданість та волю до перемоги, підйом міжнародного авторитету України 7 вересня 2023 року Людмила нагороджена Орденом княгині Ольги II ступеня.
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