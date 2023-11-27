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Кременчук, Спорт

Веслувальниця Людмила Лузан з Горішніх Плавнів увійшла в рейтинг «100 лідерів України»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0 Новини компаній

Спортсменка родом з Івано-Франківська, втім останні кілька років тренується в Горішніх Плавнях

Веслувальниця Людмила Лузан, срібна й бронзова призерка Олімпійських ігор-2020, потрапила до рейтингу лідерів України в категорії «Спорт», опублікованого виданням «Українська Правда».

Спортсменка родом з Івано-Франківська, втім останні кілька років тренується на базі веслувального клубу «Гірник» у Горішніх Плавнях під керівництвом заслуженого тренера України, почесного громадянина міста Горішні Плавні Миколи Мацапури.

З придбанням потрібного для тренувань та виступів спорядження й фінансуванням участі в змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів їй кілька років поспіль допомагає залізорудна компанія Ferrexpo, яка підтримує розвиток олімпійських видів спорту на Полтавщині й дбає про розвиток нового покоління успішних спортсменів, які представляють регіон на світовій арені.

«Людмила — взірець визначеності, міцної волі та непохитної віри у власні сили», — йдеться у повідомленні УП.

Найбільше надихає той факт із її біографії, коли після травми, отриманої під час заняття гімнастикою, вона не опустила рук, а знайшла себе у веслуванні в каное й продовжує вперто йти до своєї мети й заповітної мрії — олімпійського золота.
Нагадаємо, що за вагомі спортивні здобутки під час III Європейських ігор у Кракові (Польща), проявлену самовідданість та волю до перемоги, підйом міжнародного авторитету України 7 вересня 2023 року Людмила нагороджена Орденом княгині Ольги II ступеня.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Людмила Лузан веслування
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