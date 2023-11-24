На щиті додому повертається воїн з Кременчуцького району Сергій Бордюг

На російсько-українській війні загинув захисник з Кременчуцького району Сергій Бордюг.
Сергій — мешканець Новогалещинської громади, став на захист Батьківщини та був старшим стрілецем-оператором механізованого відділення, механізованого взводу.
20 листопада в районі села Роботине Пологівського району Запорізької області, внаслідок мінометного обстрілу від отриманих травм несумісних з життям, боєць загинув.
Про дату поховання повідомлять пізніше.
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