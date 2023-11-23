Міський голова Горішніх Плавнів відзвітував перед громадою

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 148 Позиція

Зробив він це на сесії Горішньоплавнівської міської ради

21 листопада відбулося засідання тридцять восьмої сесії Горішньоплавнівської міської ради восьмого скликання за головування міського голови Дмитра Бикова.

Перед початком сесії міський голова вручив відзнаки Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного: за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних сил України, активну громадянську свідомість, здійснення волонтерських ініціатив із матеріально-технічного забезпечення українських військовослужбовців наказом Головнокомандувача Збройних сил України за № 2560 від 31 жовтня 2023 року почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України «За сприяння війську» були відзначені волонтери Роман Дубецький та Сергій Лисенко.

До початку розгляду питань порядку денного також було вручено Подяку міського голови Віктору Дуднику, начальнику Управління охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради, і співробітникам засобів масової інформації міста за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток медіагалузі міста, висвітлення суспільно-публічного, культурного життя громади та з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку. Подяки отримали представники КП «Редакція міської газети «Громадська думка», газети «Хроніки тижня», ТОВ «Телерадіокомпанія ГОК».

Основним питанням порядку денного став звіт міського голови Дмитра Бикова про діяльність виконавчих органів Горішньоплавнівської міської ради та здійснення державної регуляторної політики за 2023 рік.

Звітуючи перед депутатами, міський голова вказав, що депутатами Горішньоплавнівської міської ради було прийнято програму щодо підтримки ЗСУ у 2023 році на 85 млн грн, зокрема 42 млн грн — трансферти, перераховані державі для військових частин.

Крім того, на потреби військових і правоохоронних органів додатково спрямовано матеріальну допомогу на 22,7 млн грн, зокрема: 27 квадрокоптерів, 70 оптичних приладів, 6 квадроциклів, 40 планшетів, 5 ноутбуків, 33 телевізори-монітори, 20 генераторів, 28 джерел безперебійного живлення, 2 зарядні станції й акумуляторні батареї, інше.

До ЗСУ направили 166 одиниць техніки.

За кошти бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади придбані державні цінні папери — військові облігації внутрішньої державної позики на суму 102 млн грн.

У червні від Горішньоплавнівської міської територіальної громади для громад Херсонщини спрямовано субвенцію 11,5 млн грн, відправлено утилізатор, призначений для спалювання відходів тваринного походження.

На виконання заходів Комплексної програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, які брали участь в АТО/ООС та які брали або беруть участь у захисті України у зв’язку з повномасштабною російською військовою агресією, членів їх сімей та сімей загиблих військовослужбовців на 2023 рік грошову допомогу в розмірі 100 тис. грн на родину загиблого (померлого) захисника України отримали 48 сімей (4,6 млн грн); грошову допомогу до нового навчального року дітям, батьки яких загинули, захищаючи Україну, отримали 30 дітей (300 тис. грн); грошову допомогу до Дня захисників та захисниць України отримали 73 особи з-поміж батьків загиблих військовослужбовців (365 тис. грн); коштом бюджету громади 72 сім’ї загиблих воїнів щомісячно отримували додаткові пільги — 50% на оплату житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм (окрім передбаченої законодавством 50% пільги) — 127 тис. грн.

У звіті міського голови також було оприлюднена інформація про досягнення закладів гуманітарної сфери, соціальної інфраструктури, результати роботи комунальних підприємств і т. ін.

Депутати міської ради взяли інформацію до відома та схвалили звіт про діяльність виконавчих органів Горішньоплавнівської міської ради та здійснення державної регуляторної політики за 2023 рік.