Спортсмени з Кременчука та Горішніх Плавнів дійшли до чвертьфіналу у чемпіонаті України з боксу

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 78

Владислав Гела з Кременчука та Євген Павловський з Горішніх Плавнів беруть участь у чемпіонаті України з боксу серед чоловіків та жінок (еліта) на призи Андрія Котельника. Обидва спортсмени вже пройшли до чвертьфіналу турніру.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Федерації боксу України.

Чемпіонат України нині триває у Львові. У змаганнях беруть участь 258 кращих боксерів і боксерок національного рівня (168 чоловіків, 90 жінок). Владислав Гела змагається у ваговій категорії 75 кг, а Євген Павловський — у 92 кг.

*на фото зліва — Владислав Гела