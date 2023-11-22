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Кременчук, Кременчук, Спорт

Спортсмени з Кременчука та Горішніх Плавнів дійшли до чвертьфіналу у чемпіонаті України з боксу

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 78

 

У змаганнях беруть участь спортсмени національного рівня

Владислав Гела з Кременчука та Євген Павловський з Горішніх Плавнів беруть участь у чемпіонаті України з боксу серед чоловіків та жінок (еліта) на призи Андрія Котельника. Обидва спортсмени вже пройшли до чвертьфіналу турніру.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Федерації боксу України.

Чемпіонат України нині триває у Львові. У змаганнях беруть участь 258 кращих боксерів і боксерок національного рівня (168 чоловіків, 90 жінок). Владислав Гела змагається у ваговій категорії 75 кг, а Євген Павловський — у 92 кг.

*на фото зліва — Владислав Гела

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Фейсбук-сторінка Бокс Кременчук Сдюшор
Теги: бокс
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