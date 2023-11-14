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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці виявили п`яного водія маршрутки, який потрапив у ДТП — поліція

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 251

 

На водія маршрутки та на медичного працівника підприємства склали адмінпротоколи

14 листопада у Кременчуці виявили п`яного водія маршрутки, який потрапив у ДТП і втік з місця події. Про це повідомили на Telegram-каналі патрульної поліції Кременчука.

За словами правоохоронців, приблизно о 12.00 до них звернулись містяни, які розповіли про «неадекватну їзду водія маршрутного транспортного засобу». Водій врізався у дерево, після чого поїхав з місця аварії.

Зазначено, що 55-річного водія автомобіля Рута поліціянти зупинили на вулиці Республіканській. У водія офіцери виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат Драгеру показав 2,42 проміле алкоголю, що більш ніж у 12 разів перевищує норму, розповіли поліціянти.

На чоловіка патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування автомобілем у стані сп’яніння) ст. 124 (Вчинення ДТП) та ст. 122–4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

У чоловіка вилучили посвідчення водія та відсторонили від керування. За допуск до керування транспортним засобом нетверезого співробітника, інспектори оформили постанову за ч. 1 ст. 129 КУпАП на медичного працівника підприємства.


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: ДТП
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