Спортсмени з Горішніх Плавнів здобули медалі та призи на чемпіонаті з плавання

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Після успішного виступу на чемпіонаті області, спортсмени готуються до майбутніх головних стартів — чемпіонатів України

Відкритий чемпіонат Полтавської області з плавання завершився на спортивно-видовищному комплексі «Акварена» у місті Полтава на початку листопада. Цей захід, який прийняв близько 280 найсильніших спортсменів із різних міст України, включаючи Харків, Кропивницький, Суми, Київ, Кременчук, Полтаву і Горішні Плавні, став центральною подією для плавців різних вікових категорій.

Вихованці Дитячо-юнацької спортивної школи № 1 міста Горішні Плавні продемонстрували високий рівень підготовки та склали гідну конкуренцію своїм суперникам. Вони здобули значну кількість нагород, а декілька з них зібрали цілу колекцію медалей різного ґатунку.

Чемпіонами й призерами стали Юлія Ткаченко, Поліна Клеймьонова, Віолетта Ульянова, Катерина Стеценко, Олена Башарова, Олеся Олешко і Данило Разгонов (тренер Артем Лашко); Ростислав Колокот, Михайло Перерва, Божена Сучкова (тренерка Ганна Савєльєва); Владислав Невмержицький та Олександр Аветов (тренерка Катерина Крепець); Вадим Бєсєда (тренер Валерій Панесов).

Тренер з плавання ДЮСШ № 1 міста Горішні Плавні, Артем Лашко, наголосив на високому рівні змагань та конкуренції, яка виникала завдяки участі спортсменів із різних регіонів України. Найкращого результату із Горішніх Плавнів досягла Юлія Ткаченко, яка здобула 5 перемог на різних дистанціях серед різних вікових категорій.

Після успішного виступу на чемпіонаті області, спортсмени готуються до майбутніх головних стартів — чемпіонатів України. Вже незабаром у місті Бровари відбудеться перший з них, а через місяць — абсолютний чемпіонат України, де буде визначена і сформована національна збірна України з плавання.

Успіхи спортсменів не можна уявити без їхньої наполегливої праці на тренуваннях, професійного керівництва тренерів та наявності відповідної тренувальної бази. Створення та підтримка такої бази є результатом спільних зусиль місцевої влади, підприємців та благодійників, зокрема компанії Феррекспо, які вірять у розвиток спорту в регіоні.





За матеріалами газети «Телеекспрес»