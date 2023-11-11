На базі Вищого професійного гірничо-будівельного училища Горішніх Плавнів відбулись змагання з настільного тенісу

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У тенісній залі Вищого професійного гірничо-будівельного училища відбулися зональні змагання з настільного тенісу в залік VI обласної гімназіади Полтавщини, повідомляє газета «Хроніки тижня».

За інформацією голови ГО «Федерація настільного тенісу в місті Горішні Плавні» Олександра Стромила, за дві путівки до фінальної частини змагань з пінг-понгу, які пройдуть у грудні в Гребінці, змагалися шість збірних команд: по 12 юнаків та дівчат із загальноосвітніх навчальних закладів.

Крім господарів змагань із Горішніх Плавнів, виступали представники Козельщини, Градизька, Пришиба, Семенівки, Глобиного.

— Це вже другі зональні змагання з настільного тенісу в нашому місті. Перші відбулися минулого року. Адже ми в ВПГБУ маємо найкращу змагальну зональну базу в області, — наголосив Олександр Стромило. — Особистий, парний та змішаний розряди визначили переможця та призерів.

У підсумку, п’єдестал пошани після завершення змагань виглядав наступним чином: