На базі Вищого професійного гірничо-будівельного училища Горішніх Плавнів відбулись змагання з настільного тенісу

Крім господарів змагань із Горішніх Плавнів, виступали представники Козельщини, Градизька, Пришиба, Семенівки, Глобиного
У тенісній залі Вищого професійного гірничо-будівельного училища відбулися зональні змагання з настільного тенісу в залік VI обласної гімназіади Полтавщини, повідомляє газета «Хроніки тижня».
За інформацією голови ГО «Федерація настільного тенісу в місті Горішні Плавні» Олександра Стромила, за дві путівки до фінальної частини змагань з пінг-понгу, які пройдуть у грудні в Гребінці, змагалися шість збірних команд: по 12 юнаків та дівчат із загальноосвітніх навчальних закладів.
Крім господарів змагань із Горішніх Плавнів, виступали представники Козельщини, Градизька, Пришиба, Семенівки, Глобиного.
У підсумку, п’єдестал пошани після завершення змагань виглядав наступним чином:
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