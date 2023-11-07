Прийом заступниці міського голови Кременчука Ольги Усанової знову перенесли

Прийом громадян заступниці міського голови Кременчука Ольги Усанової перенесли на день — з 8 листопада на 9. Про це повідомили в пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Зазначено, що зміни пов’язані зі службовою необхідністю. Прийом переносять вже вдруге — ще раніше він мав відбутися 25 жовтня.
Прийом запланований на 16.00 і триватиме годину у приміщенні контакт-центру № 2 (вул. Володимира Великого, 26). Додамо, що віцемерка Ольга Усанова відповідає в місті за охорону здоров’я, освіту та соцзахист.
Дізнатися детальну інформацію можна за номером: 098-988-31-33.
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