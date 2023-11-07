Прийом заступниці міського голови Кременчука Ольги Усанової знову перенесли

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1

Прийом громадян заступниці міського голови Кременчука Ольги Усанової перенесли на день — з 8 листопада на 9. Про це повідомили в пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Зазначено, що зміни пов’язані зі службовою необхідністю. Прийом переносять вже вдруге — ще раніше він мав відбутися 25 жовтня.

Прийом запланований на 16.00 і триватиме годину у приміщенні контакт-центру № 2 (вул. Володимира Великого, 26). Додамо, що віцемерка Ольга Усанова відповідає в місті за охорону здоров’я, освіту та соцзахист.

Дізнатися детальну інформацію можна за номером: 098-988-31-33.