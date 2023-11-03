Сьогодні в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 4

Сьогодні, 3-го листопада, в Україні відзначають два професійні свята захисників України — День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ.

День ракетних військ і артилерії у нашій країні відзначають 3-го листопада з 1997 року, відколи Президент України підписав Указ № 1215/97.

З 2014 року українські артилеристи виконують бойові завдання по відбиттю збройної агресії РФ. Сьогодні вони звільняють нашу землю від російських загарбників. Близько 90% усіх знищених окупантів — це робота нашої артилерії. Про це повідомляє онлайн-видання Міноборони АрміяINFORM.

3-го листопада в Україні також відзначають День інженерних військ. Це свято встановлене указом Президента № 1399/99 від 27 жовтня 1999 року.

Варто зазначити, що при підготовці та веденні бойових дій інженерні війська виконують дуже важливі завдання, основними з яких є:

інженерна розвідка противника, місцевості та об’єктів;

зведення та обладнання фортифікаційних споруд (окопів, траншей та ходів сполучень, укриттів, бліндажів, сховищ тощо) та облаштування польових споруд для розміщення військ;

встановлення мінних полів та зведення різних видів інженерних загороджень (протитанкових ровів, ескарпів, контрескарпів, надолбів…);

розмінування місцевості та об’єктів;

підготовка та утримання шляхів руху військ;

обладнання та утримання переправ на водних перешкодах, зокрема будівництво мостів;

видобуток та очищення води у польових умовах та багато інших.

Саме завдяки мужності й професіоналізму воїнів інженерних військ на багатьох ділянках фронту вдалося стримати ворога, а потім й вибити його із захоплених територій.

То ж вітаємо славетних українських артилеристів, ракетників та саперів й бажаємо їм нових перемог!