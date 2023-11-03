Сьогодні в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ

Сьогодні, 3-го листопада, в Україні відзначають два професійні свята захисників України — День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ.
День ракетних військ і артилерії у нашій країні відзначають 3-го листопада з 1997 року, відколи Президент України підписав Указ № 1215/97.
З 2014 року українські артилеристи виконують бойові завдання по відбиттю збройної агресії РФ. Сьогодні вони звільняють нашу землю від російських загарбників. Близько 90% усіх знищених окупантів — це робота нашої артилерії. Про це повідомляє онлайн-видання Міноборони АрміяINFORM.
3-го листопада в Україні також відзначають День інженерних військ. Це свято встановлене указом Президента № 1399/99 від 27 жовтня 1999 року.
Варто зазначити, що при підготовці та веденні бойових дій інженерні війська виконують дуже важливі завдання, основними з яких є:
Саме завдяки мужності й професіоналізму воїнів інженерних військ на багатьох ділянках фронту вдалося стримати ворога, а потім й вибити його із захоплених територій.
То ж вітаємо славетних українських артилеристів, ракетників та саперів й бажаємо їм нових перемог!
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