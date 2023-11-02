Кременчуцькі військові можуть долучитися до навчального курсу «Армійська англійська»

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 167

На однойменному Ютуб-каналі зараз вже є 37 навчальних відео

Кременчуцькі військові можуть долучитися до навчального курсу «Армійська англійська».

Соціальний проєкт ENG for UARMY запустив YouTube-канал «Армійська англійська» для українських захисників, де можна навчитися військової англійської відповідно до мовних стандартів НАТО (STANAG 6001). Проєкт створений групою волонтерів на чолі з викладачкою Оленою Чекрижовою за підтримки Посольства США в Україні.

ENG for UARMY покликаний навчити захисників України армійської англійської, що допоможе підвищити професійний рівень знань і відповідність міжнародним стандартам офіцерів та особового складу ЗСУ, а також швидше опановувати нові види західного озброєння та військову й тактичну підготовку завдяки безпосередній комунікації з іноземними інструкторами, передавати власний бойовий досвід і знання, брати участь у місіях за кордоном.

Авторка проєкту Олена Чекрижова родом із Бахмута, закінчила Горлівський інститут іноземних мов і викладає англійську з 2009 року. З 2012 вона року навчає викладачів і керує власним онлайн-центром англійської мови. Має міжнародні сертифікати та акредитації. Крім того, над курсом працюють професійні викладачі та носії англійської мови з військовим досвідом. Унікальність проєкту полягає в наявності чималого досвіду навчання спеціалізованої військової англійської безпосередньо в місцях перебування ЗСУ.

Курс «Армійська англійська» розробили з урахуванням потреб і пріоритетів військових та перевірених особисто на практиці найефективніших методів, прийомів, засобів та форм їхнього навчання. Важливість вивчення англійської мови зумовлена неминучою інтеграцією ЗСУ до НАТО. Тож цей проєкт надає суттєву підтримку військовим, які прагнуть розвиватися і бути сучасними: опановувати інструкції до нових зразків іноземної зброї, спілкуватися з інструкторами з країн Альянсу, навчатися на полігонах за кордоном. Окрім того, до Верховної Ради подали законопроєкт №9432 про надання англійській мові статусу міжнародної, тому зовсім скоро вона стане другою мовою спілкування в українських збройних силах. Тож питання мовної підготовки військовослужбовців матиме не рекомендаційний характер, а законодавчо закріплений.

Відеоуроки зі спеціалізованою військовою лексикою, граматикою, а також порадами щодо вивчення мови регулярно виходять на YouTube-каналі «Армійська англійська». За цей час випустили 37 навчальних відео. Цей курс військові психологи використовують як частину реабілітаційної програми для звільнених військовополонених. В Україні поки що немає подібних проєктів для військових.

З усіх питань, які у вас можуть виникнути щодо цього проєкту, можна звертатися до представниці ENG for UARMY Бойченко Юлії (+38 066 340 80 51) або безпосередньо до засновниці проєкту Чекрижової Олени (olena.chekryzhova@gmail.com, тел.: +380506072186).