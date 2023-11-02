У Горішніх Плавнях художниця Світлана Галка ділиться красою, коханням і вірою в добро

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 6

У міській виставковій залі в Горішніх Плавнях триває виставка «Емоції. Настрій. Пошук» місцевої художниці Світлани Галки.

Назва виставки обрана невипадково, адже всі 74 роботи пронизані емоційністю художниці, вони ілюструють різноплановість напрямків її — від меланхолійних і спокійних, до буремних і бентежних.

— За фахом Світлана художниця-колористка тканин і трикотажу. Вже у зрілому віці працювала оформлювачкою вітрин, художницею-модельєркою, вела гурток малювання та навіть оформлювала театральні декорації. Вона не боїться експериментувати та вивчати себе, постійно шукає щось нове та незвичне, іноді виходячи за рамки власної смуги комфорту, — розповіла Катерина Гредель-Чікір, наукова співробітниця Краєзнавчого музею м. Горішні Плавні, структурним підрозділом якого є виставкова зала.

Відкриття виставки відбулося 27 жовтня. Слова гостей були наповнені теплотою та приємними враженнями від навколишніх робіт та побажаннями натхнення, легкості руху думки й образів, творчих перемог.

Захід супроводжувався прекрасною музикою від викладачів Дитячої музичної школи та музиканта Олександра Єруха.

Світлана Галка розповіла «Кременчуцькому Телеграфові», що почала малювати ще змалку. Але більш серйозно, олійними фарбами та аквареллю, вона почала писати картини лише 5 років тому.

Перша персональна виставка мисткині відбулася у Кременчуці, в галереї Наталії Юзефович. Вона називалася «Повернення до себе».

— Але я дуже хотіла, щоб виставка моїх робіт відбулася також у моїх Горішніх Плавнях. Хотіла поділитись підсумком роботи за 5 років. Поділитись своїми емоціями, своїм настроєм. Тому виставка й називається «Емоції, настрій, пошук». Я й досі у пошуку нових ідей та техніки, — зазначила художниця.

Світлана Галка почала малювати ще змалку. Але більш серйозно, олійними фарбами та аквареллю, почала писати картини лише 5 років тому.

Її роботи різноманітні як за технікою, так і за жанром. У своїх картинах художниця намагається передати красу природи та індивідуальність й настрій людини.

— У цей час, коли в Україні війна, всім нам не вистачає захисної енергії, позитивних емоцій для відновлення сил та духу. Тому я хочу поділитись своєю позитивною енергією з людьми. Вірою та надією на перемогу добра. Передати хоча б трохи кохання та краси відвідувачам своєї виставки, — наголосила мисткиня.

Горішньоплавнянку Марію Хорольську виставка Світлани Галки вразила своєю різноманітністю.

— Здається, що будь-хто з гостей знайде щось для себе серед цих картин. Одну з них я навіть виклала собі в Інстаграм у сторіс — «Просто Марія». Щойно я зайшла в зал, одразу помітила ці очі, що дивляться немов прямо в душу. І так з багатьма картинами авторки, — розповіла дівчина.

Виставка «Емоції. Настрій. Пошук» триватиме до 24 листопада за адресою: м. Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 40.

Графік роботи:

вівторок-субота з 9.00-18.00 (обідня перерва 13.00-14.00);

неділя-понеділок — вихідні.

Телефон виставкової зали — 095 692 90 88.