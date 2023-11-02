У Горішніх Плавнях художниця Світлана Галка ділиться красою, коханням і вірою в добро

У міській виставковій залі в Горішніх Плавнях триває виставка «Емоції. Настрій. Пошук» місцевої художниці Світлани Галки.
Назва виставки обрана невипадково, адже всі 74 роботи пронизані емоційністю художниці, вони ілюструють різноплановість напрямків її — від меланхолійних і спокійних, до буремних і бентежних.
Відкриття виставки відбулося 27 жовтня. Слова гостей були наповнені теплотою та приємними враженнями від навколишніх робіт та побажаннями натхнення, легкості руху думки й образів, творчих перемог.
Захід супроводжувався прекрасною музикою від викладачів Дитячої музичної школи та музиканта Олександра Єруха.
Світлана Галка розповіла «Кременчуцькому Телеграфові», що почала малювати ще змалку. Але більш серйозно, олійними фарбами та аквареллю, вона почала писати картини лише 5 років тому.
Перша персональна виставка мисткині відбулася у Кременчуці, в галереї Наталії Юзефович. Вона називалася «Повернення до себе».
Світлана Галка почала малювати ще змалку. Але більш серйозно, олійними фарбами та аквареллю, почала писати картини лише 5 років тому.
Її роботи різноманітні як за технікою, так і за жанром. У своїх картинах художниця намагається передати красу природи та індивідуальність й настрій людини.
Горішньоплавнянку Марію Хорольську виставка Світлани Галки вразила своєю різноманітністю.
Виставка «Емоції. Настрій. Пошук» триватиме до 24 листопада за адресою: м. Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 40.
Графік роботи:
Телефон виставкової зали — 095 692 90 88.
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