Горішні Плавні та Світловодськ визнані промисловими містами із найчистішим повітрям в Україні — дослідження

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Горішні Плавні та Світловодськ визнані промисловими містами із найчистішим повітрям в Україні — дослідження. Державна гідрометеорологічна служба опублікувала дані звіту Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського за 1 півріччя 2023 року з оглядом стану забруднення навколишнього природного середовища на території України.

За даними досліджень, основними забруднювачами стали формальдегід, діоксид азоту, фенол, фтористий водень та завислі речовини (пил). Все це за підсумком звели до єдиного показника КІЗУ — комплексного індексу забруднення атмосферного повітря.

Дніпро, Кам’янське (Дніпропетровська обл.) та Одеса мають найвищі показники комплексного індексу забруднення атмосферного повітря — 10,7, 10,2 та 9,5 відповідно. Кременчук знаходиться у середині рейтингу — 11 місце — із показником 6,7.

А от у трійці лідерів рейтингу із найчистішим повітрям — Горішні Плавні, Чернівці та Світловодськ (Кіровоградська обл.) з показниками 1,4, 1,9 та 2,5 відповідно. Примітно, що Горішні Плавні, на території яких функціонують підприємства гірничодобувної компанії Ferrexpo (Полтавський, Єристівський та Біланівський ГЗК) в лідерах за чистим повітрям протягом останніх кількох років.

Підтримувати в належному стані довкілля й атмосферне повітря в Горішніх Плавнях зокрема вдається завдяки реалізації низки природоохоронних заходів, покликаних зменшити вплив виробничої діяльності гірничозбагачувальних комбінатів на навколишнє середовище. Так, боротьба з пилоутворенням є постійним технологічним процесом Полтавського ГЗК, що включає багато складових: від підтримки рівня води в ставках до засівання територій шламосховища зерновими культурами — це допомагає закріпити ґрунт і не дає вітру розносити пил.

Зазначимо, що цього року у дослідження потрапив стан повітря у 32 промислових містах, тоді як за результатами минулого року оцінювалися 39.