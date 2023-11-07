Ліниві біляші: дуже простий рецепт від «Для дому і сім'ї»

У вас є фарш та кефір? Тоді приготуйте ліниві біляші. Тісто для біляшів готується так, як і на оладки. Єдине, що в нього потрібно додати — фарш із цибулею. Перемішайте та обсмажте на сковороді
Складові:
До теплого кефіру додайте соду, залиште на п’ять хвилин.
У мисці змішайте яйця, цукор, сіль, збийте трохи віночком. Додайте кефір із содою. Поступово всипте в тісто просіяне борошно і перемішайте.
До фаршу додайте перець, подрібнену цибулю та часник, видавлений через прес. Перемішайте. Все з'єднайте та добре перемішайте.
На сковороді розігрійте олію. Викладайте столовою ложкою на сковороду тісто, потім фарш і знову тісто. Обсмажуйте з двох боків до золотистої скоринки.
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