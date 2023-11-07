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Кременчук, Для дому і сім'ї, Рецепти

Ліниві біляші: дуже простий рецепт від «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 215

У вас є фарш та кефір? Тоді приготуйте ліниві біляші. Тісто для біляшів готується так, як і на оладки. Єдине, що в нього потрібно додати — фарш із цибулею. Перемішайте та обсмажте на сковороді

Складові:

  • Фарш свинячий — 300 г.
  • Кефір — 400 г.
  • Яйця — 2 шт.
  • Борошно — 200 г.
  • Ріпчаста цибуля — 1 шт.
  • Часник — 2 зубочки.
  • Цукор — 0,5 ч. л.
  • Перець чорний мелений.
  • Дрібка солі.
  • Олія.
  • Сода ½ чайної ложки.

До теплого кефіру додайте соду, залиште на п’ять хвилин. 

У мисці змішайте яйця, цукор, сіль, збийте трохи віночком. Додайте кефір із содою. Поступово всипте в тісто просіяне борошно і перемішайте.

До фаршу додайте перець, подрібнену цибулю та часник, видавлений через прес. Перемішайте. Все з'єднайте та добре перемішайте.

На сковороді розігрійте олію. Викладайте столовою ложкою на сковороду тісто, потім фарш і знову тісто. Обсмажуйте з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.
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Автор: Мирослава Українська Джерело фото: apostrophe.ua
Теги: рецепти Для Дому і Сім'ї
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