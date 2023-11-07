Ліниві біляші: дуже простий рецепт від «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 215

У вас є фарш та кефір? Тоді приготуйте ліниві біляші. Тісто для біляшів готується так, як і на оладки. Єдине, що в нього потрібно додати — фарш із цибулею. Перемішайте та обсмажте на сковороді

Складові:

Фарш свинячий — 300 г.

Кефір — 400 г.

Яйця — 2 шт.

Борошно — 200 г.

Ріпчаста цибуля — 1 шт.

Часник — 2 зубочки.

Цукор — 0,5 ч. л.

Перець чорний мелений.

Дрібка солі.

Олія.

Сода ½ чайної ложки.

До теплого кефіру додайте соду, залиште на п’ять хвилин.

У мисці змішайте яйця, цукор, сіль, збийте трохи віночком. Додайте кефір із содою. Поступово всипте в тісто просіяне борошно і перемішайте.

До фаршу додайте перець, подрібнену цибулю та часник, видавлений через прес. Перемішайте. Все з'єднайте та добре перемішайте.

На сковороді розігрійте олію. Викладайте столовою ложкою на сковороду тісто, потім фарш і знову тісто. Обсмажуйте з двох боків до золотистої скоринки.

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