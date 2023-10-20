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У Кременчуці можуть зникнути автобусні маршрути 15-Б, 18 і 30

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 532

 

Що буде, якщо так станеться

У Кременчуці можуть зникнути автобусні маршрути 15-Б, 18 і 30. Ці та деякі інші міські автобусні маршрути планується підсилити тролейбусами з автономним ходом.

Як розповів кременчуцький міський голова Віталій Малецький під час другого пленарного засідання позачергової XXII сесії міської ради 20 жовтня, перевізник, який обслуговує ці маршрути, іде, бо не може працювати в умовах недостатньої кількості платоспроможних пасажирів.

У майбутньому в Кременчуці планується запуск комунальних мініелектробусів на 20-30 пасажирів, адже є маршрути, за якими не вигідно пускати громадський транспорт великої місткості.

— Майбутнє за електротранспортом, — заявив Малецький.

Раніше ми писали, що Кременчук надасть Міністерству фінансів України гарантії повернення 7,6 млн євро, щоб отримати нові тролейбуси.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: маршрутне таксі громадський транспорт МТ15Б МТ18 МТ30 первізники Віталій Малецький
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