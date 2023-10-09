Кременчуцькі дзюдоїсти вибороли перші місця на всеукраїнському турнірі

Сьогодні, 09:20 Переглядів: 237

У змаганнях брали участь 800 спортсменів з усієї області

Кременчуцькі спортсмени, вихованці Кременчуцької міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо, вибороли призові місця на Всеукраїнському турнірі з дзюдо серед юнаків та дівчат 2009-2013 року народження. Як повідомили в пресслужбі міськради, Заболотний Богдан виборов 1 місце, Волошина Єва - 2, Довжик Артем - 3, Руденко Кирил - 3, Позняков Кирил - 3. Тренер - Андрія Волошин.

У змаганнях взяли участь близько 800 спортсменів зі всіх областей України, він пройшов 7-8 жовтня в Києві.