Собачки зі «Спецсервіс-Кременчук» шукають нових господарів

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 106

Крім того, заклад потребує допомоги для утримання тварин

Собачки зі «Спецсервіс-Кременчук» шукають нових господарів. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

Джена — собака середніх літ, лагідна, добра. Гарно ставиться до людей, доброзичлива до собак, привчена до повідця. Джена — безпроблемна тварина, яка стане вірною подружкою для всіх членів родини.

Лисичка — молода дівчинка з характером, але буде відмінною подругою та охоронницею. До тих, кого полюбила, ставиться із ласкою та любов’ю. Дружить з іншими собаками. Вже стерилізована.

Кнопка з’явилася на території одного із підприємств. Наразі проходить лікування від дерматиту. Має гарний апетит, з часом повністю заросте шерстю — і стане справжньою красунею. Єдине, чого їй не вистачає — це сім’ї!

Є і гарні новини. Песика Дружка вже забрали у добрі руки. Але ще багато тваринок чекають у «Спецсервісі» на свою люблячу родину. Якщо вам приглянувся хтось з хвостиків — звертайтесь до КП «Спецсервіс Кременчук» з 8.00 до 17.00 за адресою: вулиця Левка Лук’яненка (колишня Горького), 48/75. Робочий номер телефону — 067 203 21 97.

«Спецсервіс-Кременчук» потребує допомоги для утримання тварин. З переліком необхідного можете ознайомитись на світлині.