У Кременчуці призначили т.в.о. начальника поліції в Крюкові

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Тимчасово виконучим обов’язки начальника районного відділення поліції № 1 (Крюківський район) призначили Ігоря Грачова. Про це «Телеграфу» повідомили в Кременчуцькому районному управлінні поліції. Ігор Грачов родом з Донецького регіону, працював на Дніпропетровщині. Вчора, 4 жовтня, його представили особовому складу.

Відомо, що колишнього керівника Крюківської поліції Дениса Булітку звільнили за результатами роботи. Чи призначать повноцінно Грачова начальником - стане відомо за три місяці.