Під час російського мінометного обстрілу загинув воїн з Кременчуччини Анатолій Хоревко

Вчора, 13:15 Переглядів: 1 198

Віддав своє життя як Герой, захищаючи свою державу, рідну землю, батьківський дім, маму

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуцького району Анатолій Хоревко. Старший оператор взводу вогневої підтримки аеромобільного батальйону, наш земляк з Козельщини, загинув 20 вересня під час ворожого мінометного обстрілу поблизу села Вербове Запорізької області.

- Страшні вісті про загибель наших героїв знову і знову линуть з фронту, нагадуючи про ціну нашого спокою... Віддав своє життя як Герой, захищаючи свою державу, рідну землю, батьківський дім, маму... Світла та вічна пам'ять загиблому воїну! Честь і шана Герою! Слава Україні, героям її слава! Щирі співчуття рідним та близьким, - йдеться у повідомленні громади.