У Кременчуці виступить з концертом «Піккардійська Терція»

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Це унікальний чоловічий колектив, голоси якого здатні замінити й найрідкісніші інструменти

24 жовтня о 18.00 у Міському палаці культури «Піккардійська Терція» виступить з концертом у Кременчуці із програмою «Сад ангельських пісень».

Визнані метри співу а капела, унікальний чоловічий колектив, голоси якого здатні замінити й найрідкісніші інструменти та захоплюють своїм кришталевим звучанням!

«Піккардійська Терція» — унікальний колектив для української музичної культури. Вокальна формація є ровесником незалежності України. Музиканти мають понад 400 музичних творів у репертуарі та 15 різножанрових альбомів — вклад «Терції» у пісенну культуру України та світу. На хітах «піккардійців» «Старенький трамвай», «Пустельник», «Берег ріки», «Нехай», «Сад ангельських пісень» виросло не одне покоління українців.

Володарі найпрестижнішої в Україні культурно-мистецької премії — Національної премії ім. Т. Шевченка, заслужені артисти України Володимир Якимець, Ярослав Нудик, Андрій Капраль, Роман Турянин, Андрій Шавала та Богдан Богач — визнані метри акапельного співу. А їхня музика — та, яка творить світ кохання, добра та краси.

Квитки вже у продажу в касі БЦ «Бульвар». Довідки за тел.: +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Вартість квитків – 200-550 гривень. Частину коштів передадуть на підтримку ЗСУ.