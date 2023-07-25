Яка ситуація з облаштуванням укриттів у навчальних закладах у громадах Кременчуччини

Найкраще підготовлені до освітнього процесу Пришибська, Горішньоплавнівська, Кам’янопотоківська, Глобинська, Оболонська та Омельницька територіальні громади, а найгірше — Семенівська
Сьогодні, 25 липня, під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації розповів, на якому етапі зараз знаходиться процес облаштування укриттів у дошкільних і шкільних навчальних закладах та підготовка до нового освітнього процесу в Кременчуцькому районі.
За словами Олега Лєдніка, найкраще підготовлені до освітнього процесу Пришибська, Горішньоплавнівська, Кам’янопотоківська, Глобинська, Оболонська та Омельницька територіальні громади — вони повністю готові прийняти дітей до школи.
Гірша ситуація в Козельщинській та Піщанській громадах.
А найгірша ситуація з облаштування укриттів та відновленням освітнього процесу у Семенівській територіальній громаді. Тут, за словами Олега Лєдніка, цифри постійно змінюються і роботи ведуться дуже повільно та вкрай негативно.
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