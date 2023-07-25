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Кременчук, Освіта

Яка ситуація з облаштуванням укриттів у навчальних закладах у громадах Кременчуччини

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 215

Найкраще підготовлені до освітнього процесу Пришибська, Горішньоплавнівська, Кам’янопотоківська, Глобинська, Оболонська та Омельницька територіальні громади, а найгірше — Семенівська

Сьогодні, 25 липня, під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації розповів, на якому етапі зараз знаходиться процес облаштування укриттів у дошкільних і шкільних навчальних закладах та підготовка до нового освітнього процесу в Кременчуцькому районі.

— Маємо великі сподівання, що усі громади Кременчуцького району в цьому році відкриють свої двері для наших діточок і школи запрацюють, — зазначив Олег Лєднік.

За словами Олега Лєдніка, найкраще підготовлені до освітнього процесу Пришибська, Горішньоплавнівська, Кам’янопотоківська, Глобинська, Оболонська та Омельницька територіальні громади — вони повністю готові прийняти дітей до школи.

Гірша ситуація в Козельщинській та Піщанській громадах.

А найгірша ситуація з облаштування укриттів та відновленням освітнього процесу у Семенівській територіальній громаді. Тут, за словами Олега Лєдніка, цифри постійно змінюються і роботи ведуться дуже повільно та вкрай негативно.

— Ми будемо перевіряти делеговані уповноваження на цьому тижні в Семенівці, ми приділимо дуже велику увагу цій проблемі та зробимо так, щоб усі громади дали дітям право ходити чи не ходити до школи, але це треба зробити однозначно і ми це зробимо, — зазначив Олег Лєднік.
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Автор: Дарія Згура Відео: Кирило Воронцов
Теги: укриття Кременчуцький район школи садочки освіта
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