Жителька Кременчуцького району впала у льох: до її порятунку залучали надзвичайників

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24 липня, о 13.06, до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що жителька села Паніванівка Кременчуцького району впала у льох і не змогла самостійно вибратись.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ГУ ДСНС Полтавщини.

Надзвичайники, які прибули на місце події, за допомогою рятувальної мотузки дістали жінку з льоху глибиною 2 метри на поверхню та передали медикам.

Зазначено, що до проведення рятувальних робіт залучалися 3 ДСНСники та 1 одиниця техніки.