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Хибне спрацювання пожежної сигналізації та наркотики: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 09:52 Переглядів: 125

 Оперативна ситуація в районі та області станом на ранок 20 липня

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС та поліції

Всього рятувальники 4 рази виїжджали на виклики: 

  • гасили післяжнивні залишки в Недогарках
  • на хибне спрацювання автоматичної пожежної сигналізації  в центрі реабілітації слугу на вул. Університетській
  • на коротке замикання в квартирі на вул. Покровській (без пожежі)
  • гасили пожежу в сараї в Чечелевому

До Центру управління нарядами поліції Полтавщини «102» від громадян надійшло понад 630 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, 

Із загальної кількості повідомлень 221 мали ознаки кримінальних правопорушень.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 6 разів викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Також патрульні склали 4 адмінпротоколи за домашнє насильство.

Затримали шістьох з наркотиками

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 410 транспортних засобів та понад 455 осіб.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: зведення наркотики пожежі Кременчуцький район
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