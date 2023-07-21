Хибне спрацювання пожежної сигналізації та наркотики: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 09:52 Переглядів: 125

Оперативна ситуація в районі та області станом на ранок 20 липня

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС та поліції

Всього рятувальники 4 рази виїжджали на виклики:

гасили післяжнивні залишки в Недогарках

на хибне спрацювання автоматичної пожежної сигналізації в центрі реабілітації слугу на вул. Університетській

на коротке замикання в квартирі на вул. Покровській (без пожежі)

гасили пожежу в сараї в Чечелевому

До Центру управління нарядами поліції Полтавщини «102» від громадян надійшло понад 630 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства,

Із загальної кількості повідомлень 221 мали ознаки кримінальних правопорушень.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 6 разів викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Також патрульні склали 4 адмінпротоколи за домашнє насильство.

Затримали шістьох з наркотиками

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 410 транспортних засобів та понад 455 осіб.