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Підозріла валіза та горіння сухостою: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 09:12 Переглядів: 0

 Оперативна ситуація в районі та області станом на ранок 20 липня

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС та поліції

Всього рятувальники 7 разів виїжджали на виклики: 

  • на пожежу в квартирі на вул. Арсенальній
  • на гасіння сухостою у Глобиному та сараю у Піщаному
  • допомагали медикам у Новій Знам’янці та у Кременчуці на Київській
  • підгорання їжі в квартирі на Троїцькій
  • обстежували підозрілу валізу на вул. Героїв Маріуполя (підозри не підтвердилися)

До Центру управління нарядами поліції Полтавщини «102» від громадян надійшло понад 610 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 231  мали ознаки кримінальних правопорушень.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни двічі викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Також патрульні склали два адмінпротоколи за домашнє насильство.

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 350 транспортних засобів та понад 738 осіб.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: фото ілюстративне
Теги: зведення Кременчуцька рва Кременчуцький район
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