18 липня у бібліотеці Кременчука запрацював гурток оригамі для дітей

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У філії № 1 Кременчуцької міської публічної бібліотеки з 18 липня почав працювати новий гурток оригамі. Про це повідомляється на сайті Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи для дорослих.

Кременчуцькі бібліотекарі спільно із закладом позашкільної освіти «Академія майбутнього» у період літніх канікул організували для дітей цікаве дозвілля — гурток оригамі (керівник Ольга Одарушенко).

Тож маленькі відвідувачі бібліотеки відтепер зможуть не тільки весело проводити час, а й навчитися цікавої техніки складання паперових фігурок, які використовуються для створення різноманітних декоративних елементів та можуть прикрасити інтер'єр будь-якого приміщення.

Під час першого заняття юні майстри виготовляли казкові закладки для книг. Для дітей також підготували тематичну викладку літератури «На хвилі творчого літа», яка допоможе отримати більше знань про техніку оригамі та її історію.

Бібліотека запрошує всіх охочих відвідати гурток, який прийматиме дітей у філії № 1 Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою: проспект Лесі Українки, 13.

Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» у бібліотеці, гурток оригамі працюватиме три рази на тиждень: