Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 14 липня енергетики проводитимуть планові роботи

У п'ятницю, 14 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ОСР:

  • пров. 1-й Деповський, 3-15;
  • туп. 1-й Малокохнівський, 1-9;
  • туп. 4-й Малокохнівський, 5-10;
  • вул. Богуна, 8А;
  • пров. Динамівський, 2-13;
  • вул. Павла Скоропадського, 11-26;
  • пров. Парковий, 1-23;
  • пров. Спартаківський, 1А-9А.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • пров. Ланковий, 4-11/6;
  • вул. Мане-Каца, 2/11-46;
  • вул. Новокагамлицька, 12;
  • пров. Оксани Мешко, 3-13;
  • пров. Подовжній, 1-6;
  • вул. Подовжня, 14-23;
  • вул. Сержанта Мельничука, 62-111;
  • пров. Трудовий, 7/10.

За заявою користувача:

  • туп. 1-й Бібліотечний, 1-9;
  • туп. 2-й Бібліотечний, 3-10;
  • пров. Веселий, 33-40;
  • пров. Дмитра Барковського, 3-16;
  • вул. Європейська, 1-34;
  • пров. Новогеоргіївський, 4-13;
  • вул. Переяславська, 27/7;
  • пров. Переяславський, 2-7;
  • вул. П. Калнишевського, 13А;
  • вул. Сержанта Мельничука, 20;
  • пров. Фруктовий, 22;
  • вул. Юрія Руфа, 67-77.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Академіка Герасимовича, 43/2-47;
  • вул. Гайдамацька, 1-14;
  • вул. Кавалерійська, 15А-17А;
  • вул. Остапа Вишні, 4-29/38;
  • пров. Остапа Вишні, 1;
  • вул. Сергія Єфремова, 3-27;
  • пров. Шкільний, 20-24/27;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
  • набереж. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 7-18;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
  • пров. Мирний, 28.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • вул. Олексія Древаля, 39-78;
  • просп. Свободи, 122/42;
  • вул. Квітки Цісик, 32-36А;
  • пров. Делегатський, 3-20;
  • вул. Джерельна, 16, 18;
  • вул. Козацька, 71-134;
  • пров. Рівненський, 1-44;
  • вул. Солов'їна, 10;
  • вул. Спасо-Преображенська, 3, 6.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;
  • вул. Олени Пчілки, 2А-23;
  • пров. Полтавський, 108;
  • просп. Полтавський, 13-106;
  • пров. Микити Клєцкова, 28А-47;
  • вул. Вільної України, 7/2-26;
  • туп. Чарльза Дарвіна, 3-17А;
  • просп. Полтавський, 30/1;
  • пров. Микити Клєцкова, 3-37/10;
  • пров. Лесі Курбаса, 4.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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