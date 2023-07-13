Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 14 липня енергетики проводитимуть планові роботи
У п'ятницю, 14 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
У зв'язку з виконанням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ОСР:
- пров. 1-й Деповський, 3-15;
- туп. 1-й Малокохнівський, 1-9;
- туп. 4-й Малокохнівський, 5-10;
- вул. Богуна, 8А;
- пров. Динамівський, 2-13;
- вул. Павла Скоропадського, 11-26;
- пров. Парковий, 1-23;
- пров. Спартаківський, 1А-9А.
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- пров. Ланковий, 4-11/6;
- вул. Мане-Каца, 2/11-46;
- вул. Новокагамлицька, 12;
- пров. Оксани Мешко, 3-13;
- пров. Подовжній, 1-6;
- вул. Подовжня, 14-23;
- вул. Сержанта Мельничука, 62-111;
- пров. Трудовий, 7/10.
За заявою користувача:
- туп. 1-й Бібліотечний, 1-9;
- туп. 2-й Бібліотечний, 3-10;
- пров. Веселий, 33-40;
- пров. Дмитра Барковського, 3-16;
- вул. Європейська, 1-34;
- пров. Новогеоргіївський, 4-13;
- вул. Переяславська, 27/7;
- пров. Переяславський, 2-7;
- вул. П. Калнишевського, 13А;
- вул. Сержанта Мельничука, 20;
- пров. Фруктовий, 22;
- вул. Юрія Руфа, 67-77.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Академіка Герасимовича, 43/2-47;
- вул. Гайдамацька, 1-14;
- вул. Кавалерійська, 15А-17А;
- вул. Остапа Вишні, 4-29/38;
- пров. Остапа Вишні, 1;
- вул. Сергія Єфремова, 3-27;
- пров. Шкільний, 20-24/27;
- вул. Чорноморська;
- вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
- набереж. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 7-18;
- пров. Докучаєва, 11;
- пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
- пров. Мирний, 28.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Олексія Древаля, 39-78;
- просп. Свободи, 122/42;
- вул. Квітки Цісик, 32-36А;
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Джерельна, 16, 18;
- вул. Козацька, 71-134;
- пров. Рівненський, 1-44;
- вул. Солов'їна, 10;
- вул. Спасо-Преображенська, 3, 6.
З 8.00 до 18.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;
- вул. Олени Пчілки, 2А-23;
- пров. Полтавський, 108;
- просп. Полтавський, 13-106;
- пров. Микити Клєцкова, 28А-47;
- вул. Вільної України, 7/2-26;
- туп. Чарльза Дарвіна, 3-17А;
- просп. Полтавський, 30/1;
- пров. Микити Клєцкова, 3-37/10;
- пров. Лесі Курбаса, 4.