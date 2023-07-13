Де завтра не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 2

У п'ятницю, 14 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ОСР:

пров. 1-й Деповський, 3-15;

туп. 1-й Малокохнівський, 1-9;

туп. 4-й Малокохнівський, 5-10;

вул. Богуна, 8А;

пров. Динамівський, 2-13;

вул. Павла Скоропадського, 11-26;

пров. Парковий, 1-23;

пров. Спартаківський, 1А-9А.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

пров. Ланковий, 4-11/6;

вул. Мане-Каца, 2/11-46;

вул. Новокагамлицька, 12;

пров. Оксани Мешко, 3-13;

пров. Подовжній, 1-6;

вул. Подовжня, 14-23;

вул. Сержанта Мельничука, 62-111;

пров. Трудовий, 7/10.

За заявою користувача:

туп. 1-й Бібліотечний, 1-9;

туп. 2-й Бібліотечний, 3-10;

пров. Веселий, 33-40;

пров. Дмитра Барковського, 3-16;

вул. Європейська, 1-34;

пров. Новогеоргіївський, 4-13;

вул. Переяславська, 27/7;

пров. Переяславський, 2-7;

вул. П. Калнишевського, 13А;

вул. Сержанта Мельничука, 20;

пров. Фруктовий, 22;

вул. Юрія Руфа, 67-77.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Академіка Герасимовича, 43/2-47;

вул. Гайдамацька, 1-14;

вул. Кавалерійська, 15А-17А;

вул. Остапа Вишні, 4-29/38;

пров. Остапа Вишні, 1;

вул. Сергія Єфремова, 3-27;

пров. Шкільний, 20-24/27;

вул. Чорноморська;

вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;

набереж. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 7-18;

пров. Докучаєва, 11;

пров. Ливарний, 2, 6А, 8;

пров. Мирний, 28.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Олексія Древаля, 39-78;

просп. Свободи, 122/42;

вул. Квітки Цісик, 32-36А;

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Джерельна, 16, 18;

вул. Козацька, 71-134;

пров. Рівненський, 1-44;

вул. Солов'їна, 10;

вул. Спасо-Преображенська, 3, 6.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж: