Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 13 липня енергетики проводитимуть планові роботи
У четвер, 13 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
- набереж. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 7-18;
- пров. Докучаєва, 11;
- пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
- пров. Мирний, 28;
- пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;
- вул. Олени Пчілки, 2А-23;
- пров. Полтавський, 108;
- просп. Полтавський, 13-106;
- пров. Микити Клєцкова, 28А-47;
- просп. Полтавський, 30/1;
- вул. Вільної України, 7/2-26;
- туп. Дарвіна, 3-17А;
- пров. Микити Клєцкова, 3-37/10;
- пров. Леся Курбаса, 4;
- вул. Академіка Герасимовича, 43/2-47;
- вул. Гайдамацька, 1-14;
- вул. Кавалерійська, 15А-17А;
- вул. Остапа Вишні, 4-29/38;
- пров. Остапа Вишні, 1;
- вул. Сергія Єфремова, 3-27;
- пров. Шкільний, 20-24/27;
- вул. Чорноморська.
У зв’язку з виконанням робіт з усунення скарг споживачів:
- пров. Ланковий, 4-11/6;
- вул. Мане-Каца, 2/11-46;
- вул. Новокагамлицька, 12;
- пров. Оксани Мешко, 3-13;
- пров. Подовжній, 1-6;
- вул. Подовжня, 14-23;
- вул. Сержанта Мельничука, 62-111;
- пров. Трудовий, 7/10.
У зв’язку з виконанням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ОСР:
- просп. Полтавський, 277/2;
- вул. Олексія Древаля, 39-78.
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