Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У четвер, 13 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;

набереж. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 7-18;

пров. Докучаєва, 11;

пров. Ливарний, 2, 6А, 8;

пров. Мирний, 28;

пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;

вул. Олени Пчілки, 2А-23;

пров. Полтавський, 108;

просп. Полтавський, 13-106;

пров. Микити Клєцкова, 28А-47;

просп. Полтавський, 30/1;

вул. Вільної України, 7/2-26;

туп. Дарвіна, 3-17А;

пров. Микити Клєцкова, 3-37/10;

пров. Леся Курбаса, 4;

вул. Академіка Герасимовича, 43/2-47;

вул. Гайдамацька, 1-14;

вул. Кавалерійська, 15А-17А;

вул. Остапа Вишні, 4-29/38;

пров. Остапа Вишні, 1;

вул. Сергія Єфремова, 3-27;

пров. Шкільний, 20-24/27;

вул. Чорноморська.

У зв’язку з виконанням робіт з усунення скарг споживачів:

пров. Ланковий, 4-11/6;

вул. Мане-Каца, 2/11-46;

вул. Новокагамлицька, 12;

пров. Оксани Мешко, 3-13;

пров. Подовжній, 1-6;

вул. Подовжня, 14-23;

вул. Сержанта Мельничука, 62-111;

пров. Трудовий, 7/10.

У зв’язку з виконанням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ОСР: