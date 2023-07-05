Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 6 липня енергетики проводитимуть планові роботи

У четвер, 6 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • пров. Бакинський, 9-12;
  • пров. Бар'єрний, 7-12;
  • вул. Вітчизняна, 5-20;
  • вул. Гійома Боплана, 77-92;
  • пров. Західний, 11, 12, 14;
  • пров. Квітневий, 1-10;
  • вул. Кооперативна, 1-28/75;
  • пров. Луговий, 17-37;
  • пров. Луговий, 10-25;
  • вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Зарічна, 6, 12, 16;
  • вул. Кагамлицька, 21/22-66;
  • вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
  • пров. Північний, 1А-26;
  • пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
  • пров. Сиваський, 25А-30/4;
  • пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;
  • пров. Вишневий, 1/83-13/20;
  • пров. Вишневий, 3-6;
  • вул. Залізнична, 79-91;
  • вул. Кагамлицька, 741;
  • вул. Сержанта Мельничука, 164/9-205.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • пров. Делегатський, 3-20;
  • вул. Джерельна, 16, 18;
  • вул. Козацька, 71-134;
  • пров. Рівненський, 1-44;
  • вул. Солов'їна, 10;
  • вул. Спасо-Преображенська, 3, 6.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;
  • вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;
  • вул. Правобережна, 47, 47А;
  • пров. Правобережний, 1А-20;
  • вул. Чорних Запорожців, 12-20;
  • пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
  • вул. Східна, 2/3-14/22;
  • вул. Шкільна, 1-11/9.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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