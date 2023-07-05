Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У четвер, 6 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

пров. Бакинський, 9-12;

пров. Бар'єрний, 7-12;

вул. Вітчизняна, 5-20;

вул. Гійома Боплана, 77-92;

пров. Західний, 11, 12, 14;

пров. Квітневий, 1-10;

вул. Кооперативна, 1-28/75;

пров. Луговий, 17-37;

пров. Луговий, 10-25;

вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Зарічна, 6, 12, 16;

вул. Кагамлицька, 21/22-66;

вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;

пров. Північний, 1А-26;

пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;

пров. Сиваський, 25А-30/4;

пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;

пров. Вишневий, 1/83-13/20;

пров. Вишневий, 3-6;

вул. Залізнична, 79-91;

вул. Кагамлицька, 741;

вул. Сержанта Мельничука, 164/9-205.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Джерельна, 16, 18;

вул. Козацька, 71-134;

пров. Рівненський, 1-44;

вул. Солов'їна, 10;

вул. Спасо-Преображенська, 3, 6.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів: