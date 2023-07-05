Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 6 липня енергетики проводитимуть планові роботи
У четвер, 6 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- пров. Бакинський, 9-12;
- пров. Бар'єрний, 7-12;
- вул. Вітчизняна, 5-20;
- вул. Гійома Боплана, 77-92;
- пров. Західний, 11, 12, 14;
- пров. Квітневий, 1-10;
- вул. Кооперативна, 1-28/75;
- пров. Луговий, 17-37;
- пров. Луговий, 10-25;
- вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23.
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Зарічна, 6, 12, 16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
- пров. Сиваський, 25А-30/4;
- пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;
- пров. Вишневий, 1/83-13/20;
- пров. Вишневий, 3-6;
- вул. Залізнична, 79-91;
- вул. Кагамлицька, 741;
- вул. Сержанта Мельничука, 164/9-205.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Джерельна, 16, 18;
- вул. Козацька, 71-134;
- пров. Рівненський, 1-44;
- вул. Солов'їна, 10;
- вул. Спасо-Преображенська, 3, 6.
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;
- вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;
- вул. Правобережна, 47, 47А;
- пров. Правобережний, 1А-20;
- вул. Чорних Запорожців, 12-20;
- пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
- вул. Східна, 2/3-14/22;
- вул. Шкільна, 1-11/9.
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