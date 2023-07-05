Рибалимо в липні: коли кремечужанам чекати найкращого кльову

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 200 Коментарів: 1

Кльов на донку, спінінг і кружки в цей період млявий і посилюється лише в похмуру погоду або після дощу, коли починають брати окунь і судак, іноді невелика щука. Судака краще ловити на живця в сутінках на мілинах, куди він виходить полювати за мальком. Продовжує ловитися спінінгом жерех на межі тихого мілководдя. Чудово ловиться вночі лящ і сом на живця.

Наприкінці місяця починає активно клювати — карась, сазан, лин, короп, піскар, ялець, подуст, окунь, судак.

Чудовий кльов: 10 — 12, 21 — 25 липня.

Гарний кльов: 1, 7 — 9, 13-14, 20, 26-28 липня.

Слабкий кльов: 2, 15-16, 18-19, 29 — 31 липня.

Поганий кльов: 3 та 17 липня.