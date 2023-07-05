Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Для дому і сім'ї, Поради по дому

Рибалимо в липні: коли кремечужанам чекати найкращого кльову

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 200 Коментарів: 1

 

Липень — середина літа, один із найспекотніших місяців літа. Коли сильно спекотно — кльов риби помітно слабшає, найкращі години для риболовлі вранці й вже надвечір, коли спадає денна спека

Кльов на донку, спінінг і кружки в цей період млявий і посилюється лише в похмуру погоду або після дощу, коли починають брати окунь і судак, іноді невелика щука. Судака краще ловити на живця в сутінках на мілинах, куди він виходить полювати за мальком. Продовжує ловитися спінінгом жерех на межі тихого мілководдя. Чудово ловиться вночі лящ і сом на живця.

Наприкінці місяця починає активно клювати — карась, сазан, лин, короп, піскар, ялець, подуст, окунь, судак.

Чудовий кльов: 10 — 12, 21 — 25 липня.

Гарний кльов: 1, 7 — 9, 13-14, 20, 26-28 липня.

Слабкий кльов: 2, 15-16, 18-19, 29 — 31 липня.

Поганий кльов: 3 та 17 липня.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: Для Дому і Сім'ї календар рибалка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

4 243
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:54

Коли з човна без двигуна можна рибалити буде? Частина областей можна, в нас не можна. 


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх