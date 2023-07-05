Рибалимо в липні: коли кремечужанам чекати найкращого кльову

Липень — середина літа, один із найспекотніших місяців літа. Коли сильно спекотно — кльов риби помітно слабшає, найкращі години для риболовлі вранці й вже надвечір, коли спадає денна спека
Кльов на донку, спінінг і кружки в цей період млявий і посилюється лише в похмуру погоду або після дощу, коли починають брати окунь і судак, іноді невелика щука. Судака краще ловити на живця в сутінках на мілинах, куди він виходить полювати за мальком. Продовжує ловитися спінінгом жерех на межі тихого мілководдя. Чудово ловиться вночі лящ і сом на живця.
Наприкінці місяця починає активно клювати — карась, сазан, лин, короп, піскар, ялець, подуст, окунь, судак.
Чудовий кльов: 10 — 12, 21 — 25 липня.
Гарний кльов: 1, 7 — 9, 13-14, 20, 26-28 липня.
Слабкий кльов: 2, 15-16, 18-19, 29 — 31 липня.
Поганий кльов: 3 та 17 липня.
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