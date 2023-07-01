Шукають інформацію про трьох «остарбайтерок» з Кременчуччини, чиї імена знайшли у записнику примусової робітниці

Історики розшукують будь-яку додаткову інформацію про Катерину Коломієць та інших примусових робітниць
Організації «Після тиші» дослідила з нового придбання на інтернет-аукціоні імена жінок, яких вивозили на примусову працю до Німеччині під час Другої світової війни. Про це історики повідомили на своїй сторінці. Записи належали примусовій робітниці Катерині Коломієць. У 1943 році вона потрапила на примусову працю до міста Тржинець (нині Мораво-Сілезький край, Чехія). Там працювала на місцевому металургійному заводі, що підпорядковувався гірничо-металургійній компанії Карвін-Тржинець (Berg- und Hüttenwerks-Gesellschaft Karwin Trzynietz AG). Разом з іншими примусовими робітницями, Катерина жила в общинному таборі, організованому при заводі.
У травні 1944 року під час нещасного випадку на роботі вона травмувала ноги. Наприкінці квітня 1945 року перейшла до села Нидек неподалік Тржинця і там застала прихід Червоної армії. Після цього пройшла радянську перевірку на благонадійність у фронтовому збірно-пересильному пункті № 158 в місті Більськ-Підляський (нині Підляське воєводство, Польща). Подальша її доля невідома.
У записниках жінки є декілька біографічних нотаток, тексти пісень та віршів, побажання від інших примусових робітниць та їхні домашні адреси. Перший запис датований 12 грудня 1943 року, а останній – 17 травня 1945.
Історики розшукують будь-яку додаткову інформацію про Катерину Коломієць та інших примусових робітниць, згаданих у її нотатниках з Кременчуччини, а саме:
А також жінок з Полтавщини та Черкащини:
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