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Кременчук, Спорт, Кременчук

Кременчужани завоювали нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 103

 

Вітаємо наших спортсменів 

У Кропивницькому, 25 червня, завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006 р.н. та молодше. Кременчук представили вихованці КДЮСШ №1 під керівництвом тренерів Вікторії Козлової та Андрія Голівця.

У складі збірної команди Полтавської області кременчужани приємно порадували своїми виступами:

  • Рєзнікова Анастасія – 7-борство - перше місце;
  • Лапа Валерія – потрійний ДРУГЕ місце, 100 м з/б - 4 місце;
  • Боймуротова Марія – потрійний - третє місце;
  • Голівець Марія – штовхання ядра - 4 місце

Чемпіонкою України стала Анастасія Рєзнікова. У семиборстві вона здобула 4 878 очок. 

Валерія Лапа посіла срібну сходинку у потрійному стрибку з результатом 11 метрів 82 сантиметри. Також вона зайняла 4 місце у бігу на 100 метрів з бар'єрами (14.80 секунд), досягнувши рангу кандидата в майстри спорту.

Бронзу здобула Марія Боймуротова. У потрійному стрибку вона показала результат в 11 метрів 49 сантиметрів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: легка атлетика
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