Кременчужани завоювали нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики

У Кропивницькому, 25 червня, завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006 р.н. та молодше. Кременчук представили вихованці КДЮСШ №1 під керівництвом тренерів Вікторії Козлової та Андрія Голівця.
У складі збірної команди Полтавської області кременчужани приємно порадували своїми виступами:
Чемпіонкою України стала Анастасія Рєзнікова. У семиборстві вона здобула 4 878 очок.
Валерія Лапа посіла срібну сходинку у потрійному стрибку з результатом 11 метрів 82 сантиметри. Також вона зайняла 4 місце у бігу на 100 метрів з бар'єрами (14.80 секунд), досягнувши рангу кандидата в майстри спорту.
Бронзу здобула Марія Боймуротова. У потрійному стрибку вона показала результат в 11 метрів 49 сантиметрів.
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