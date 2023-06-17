Врятували Скрябіна і Чорновола, щоб відвернути війну в Україні: у Кременчуці презентували книгу про подорожі в часі

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15 червня у бібліотеці на вулиці Європейській відбулася презентація книги «Тайммен» 30-річного автора з Хоролу Дмитра Зіненка (на фото вище).

Дмитро Зіненко працює на Глобинському м’ясокомбінаті оператором виробництва технічної продукції. «Тайммен» – його перша книга, робота над якою тривала близько 2 років. У книзі 228 сторінок, вона вийшла тиражем близько 70 книг, але видавництво додруковує ще примірники, якщо є замовлення.

У книзі – два твори, які пов’язані однією героїнею. У повісті «Тайммен» головні герої Яр і Міо мандрують у часі, щоб змінити долю України та не допустити російсько-української війни. А роман «Ліга Феміна» розповідає, що було б, якби Адама і Єву не вигнали з Едему, як би тоді складалася історія людства, яким би був сучасний матріархальний світ.

Ми розпитали Дмитра Зіненка про його «Тайммен».

- У якому віці почали писати?

На початку 2000 було багато фільмів про подорожі у часі. У 10 років я також написав невеличке оповідання, навіть якісь ілюстрації помалював, але я його закинув. А вірші почав писати десь у підлітковому віці.

- Що надихнуло вас на створення цієї книги? З чого почався задум?

Задум почався з того, що у 2021 році я натрапив на конкурс від платформи Book.net і вирішив проявити себе, внести свій вклад в антиросійську пропаганду. Написав твір – і вийшла така цікава історія, що мене забанили на цій платформі. Тому що я показував рашистів ницими, викривав їхні злодіяння. Платформа українська, але згодом я дізнався, що це частина російської платформи. Мені сказали, що я порушив правило – розпалюю міжнаціональну ворожнечу. Але яка ворожнеча, якщо вже у 2021 році велися активні дії на Донбасі? Це до кінця мені незрозуміло було. Це була розповідь, яка лягла в основу книги («Тайммен» – ред.). Я тоді десь до половини її написав, і вони мене заблокували (досі я заблокований на тому сайті).

Потім я її допрацьовував, дописував, з двома чи трьома людьми редагував. І в результаті відправив на «Молоду КороНацію» і виграв в номінації «Дорослі для молоді — 16-21 рік. Повість».

- Є прототипи головних героїв?

Я навіть не знаю. Є багато історичних персонажів, такі як, наприклад, Кузьма Скрябін, Чорновіл, яких я рятую від смерті. Є багато історичних особистостей, які там присутні. А так в принципі, напевно, зібрані образи з тих, про чиї подвиги я читав, ті факти історії, які зараз відкриваються по-новому, старався висвітлити.

- Ви друкували книги за свій рахунок чи це був якийсь грант?

Це довга історія. Вийшло так, що я відправляв у різні видавництва, це видавництво («Ліра-К») мені погодило, ми домовилися. Я перед цим зробив помилку, оскільки багато видавництв мені відмовляли, я вирішив здобути народну славу, тож відправляв на різні сайти, думав, може, когось зацікавить. У результаті, коли ми вже дійшли згоди, вони мені відмовили тільки через те, що повний текст уже був в інтернеті.

І далі я відправляв на конкурси, у пошуковику вводив свою книгу і тут натрапив, що виграв цей конкурс («Молода КороНація» – ред.). І в коментарях під оголошенням переможців було це видавництво («Ліра-К»), яке написало, що готове видати безкоштовно всіх переможців конкурсу.

- Як герої книги відвернуть війну в Україні, як вони цього досягли?

Як би так розповісти, щоб не спойлерити… Вже йде війна, росіяни напали на Україну. Головні герої по спіралі починають розкручувати те, що було на Майдані, врятують Кузьму, Чорновола. Роблять Чорновола першим президентом. Я вважаю, що так би було доцільніше. Запускається ланцюжок подій, який не дасть розв’язатися війні. Вони виправляють все те, що російська пропаганда віками творила з нашою історією, міняла, як хотіла, під себе.

- Чи плануєте ще писати книги?

Планую, але якщо пощастить також виграти якийсь конкурс. Тому що у наш час фінансово складно видати самому книжку. Я хотів видати свою збірку віршів і оповідань, які я написав за 2022 рік, коли війна почалася. Навіть видати збірку (50 сторіночок), самі лише процеси (редагування, обкладинка) – близько 20 тисяч гривень. А ще плюс на роздруківку.