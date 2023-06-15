Пам'ятник Воїну-визволителю у Кременчуці зазнає змін

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Вчора, 14 червня, на комісії з перейменування обговорили виконання Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії» на території Кременчуцької громади. В місті крок за кроком очищують простір від радянської спадщини. Оскільки елементів дуже багато, то кременчужан прохають фіксувати таблички, елементи, меморіальні дошки, які підпадають про закон про деколонізацію.

Під час обговорення згадали про пам'ятник Воїну-визволителю, який знаходиться у сквері Бабаєва. Якщо кілька років тому внесли зміни на інформаційній дошці пам'ятника, то поруч залишилася згадка про Велику Вітчизняну війну та внесені дати 1941-1945 року, що є порушенням законодавства.