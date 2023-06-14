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У Кременчуці з'явилися борди із зображеннями Героїв України: Волиною, Karaya та Голінеєм

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 713

 

Усі кременчужани та гості міста зможуть побачити обличчя наших Героїв 

У Кременчуці на вулицях міста з’явилися борди із зображеннями Героїв України — випускників Кременчуцького військового ліцею різних років. 

— 5 Героїв України, які прославили наше місто. З них троє — випускники Кременчуцького військового ліцею різних років. Щиро дякуємо тим, хто допоміг реалізувати проєкт ГО «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО»: Сергій Каптан Асоціація зовнішньої реклами Кременчука, команда фірми «AlioPrint» та Юрій Любченко «Рекламний Центр». Ми, і весь Кременчук, пишаємося вами, хлопці! — зауважив Володимир Поляков. 

Згідно з військовими званнями:

  • полковник Олег Голіней «Сула». Національна гвардія України;
  • підполковник Сергій Волинський «Волина». Морська піхота України;
  • майор Вадим Ворошилов «Karaya». Повітряні сили України.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Герой України Вадим Ворошилов Сергій Волина Сергій Волинський Олег Голіней
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