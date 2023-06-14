У Кременчуці з'явилися борди із зображеннями Героїв України: Волиною, Karaya та Голінеєм

Усі кременчужани та гості міста зможуть побачити обличчя наших Героїв
У Кременчуці на вулицях міста з’явилися борди із зображеннями Героїв України — випускників Кременчуцького військового ліцею різних років.
— 5 Героїв України, які прославили наше місто. З них троє — випускники Кременчуцького військового ліцею різних років. Щиро дякуємо тим, хто допоміг реалізувати проєкт ГО «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО»: Сергій Каптан Асоціація зовнішньої реклами Кременчука, команда фірми «AlioPrint» та Юрій Любченко «Рекламний Центр». Ми, і весь Кременчук, пишаємося вами, хлопці! — зауважив Володимир Поляков.
Згідно з військовими званнями:
- полковник Олег Голіней «Сула». Національна гвардія України;
- підполковник Сергій Волинський «Волина». Морська піхота України;
- майор Вадим Ворошилов «Karaya». Повітряні сили України.
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