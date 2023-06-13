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У Кременчуці вдруге пройде зустріч для чоловіків «Як стати суперменом для вагітної дружини»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 194

 

Гінеколог проведе заняття 15 червня

У Кременчуцькому перинатальному центрі відбудеться зустріч з лікарем гінекологом тільки для чоловіків. Як йдеться в анонсі, заняття проходитимуть без вагітних.

Спеціалісти проводять таку зустріч вже вдруге в рамках «Вагітної школи». На заході всі охочі зможуть обговорити зі спеціалістом делікатні питання.

Зустріч «Чого бажає жінка або як стати суперменом для вагітної дружини» відбудеться 15 червня о 18.00 за адресою: вул. Майора Борищака, 20/3 (конференцзала). Для запису телефонуйте за номером: 0973088511.

Нагадаємо, у Кременчуцькому перинатальному центрі відкрили прийом та облік вагітних.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: зустріч чоловік вагітність перинатальний центр гінеколог
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