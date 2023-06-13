У Кременчуці вдруге пройде зустріч для чоловіків «Як стати суперменом для вагітної дружини»

У Кременчуцькому перинатальному центрі відбудеться зустріч з лікарем гінекологом тільки для чоловіків. Як йдеться в анонсі, заняття проходитимуть без вагітних.
Спеціалісти проводять таку зустріч вже вдруге в рамках «Вагітної школи». На заході всі охочі зможуть обговорити зі спеціалістом делікатні питання.
Зустріч «Чого бажає жінка або як стати суперменом для вагітної дружини» відбудеться 15 червня о 18.00 за адресою: вул. Майора Борищака, 20/3 (конференцзала). Для запису телефонуйте за номером: 0973088511.
Нагадаємо, у Кременчуцькому перинатальному центрі відкрили прийом та облік вагітних.
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