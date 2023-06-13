Ціни на заправках Полтавщини знову впали – коли автомобільне пальне почне дорожчати

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Ціни на дизельне пальне сьогодні знизилися у одного з операторів ринку

У вівторок, 13 червня, ціни на автомобільне пальне на заправках Кременчука та Полтавщини майже не змінилися. Ціни на бензин та автогаз сьогодні залишилися стабільними на АЗС усіх операторів ринку, а дизельне пальне подешевшало на заправках БРСМ-Нафта на 50 копійок.

Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 13.06.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,03 0,00 0% Бензин А-95 44,94 0,00 0% Бензин А-92 42,48 0,00 0% Дизельне пальне 43,30 -0,06 -0,128% Газ автомобільний 22,26 0,00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 13.06.2023 р.