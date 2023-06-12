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Поліцейські у Кременчуці допомогли мамі з дитиною вночі дістатися до рідних у район

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 334

 

Ювенальні поліціянти та соцслужби перевіряють, чому жінка з малолітньою дитиною вночі опинилася на вулиці

11 червня, близько 22.00, під час патрулювання Кременчука група швидкого реагування Батальйону поліції особливого призначення виявила на вул. Київській жінку з дівчинкою, які потребували допомоги. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Поліціянти встановили, що 24-річна жінка разом із 8-річною донькою проживають в одному із сіл району та намагаються подолати 30 км, щоб доїхати до с. Градизьк.

Враховуючи нічний час доби, спецпризначенці, разом із колегами відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції, допомогли жінці й дитині безпечно доїхати до родичів.

Наразі обставини, за яких жінка з малолітньою дитиною вночі опинилася на вулиці, перевіряють ювенальні поліціянти та відповідні соціальні служби. 

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: група швидкого реагування батальйон поліції особливого призначення поліція Градизьк поліція Полтавщини Кременчуцьке районне управління поліції
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