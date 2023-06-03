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Поліція Полтави встановлює обставини ДТП, в якій травмовано 11-річного хлопчика

Сьогодні, 09:59 Переглядів: 201

 

Травмовану дитину госпіталізували

Дорожньо-транспортна пригода сталась учора, 2 червня, близько 18.20, у Полтаві на вулиці Європейській.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, на регульованому перехресті 62-річна водійка автомобіля ВАЗ здійснила наїзд на 11-річного хлопчика. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала тілесні ушкодження та каретою швидкої допомоги госпіталізована до травматологічного відділення.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі.

Вчора у Полтаві автомобіль збив 11-річну дівчинку
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП Полтава
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