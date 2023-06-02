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Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 183

У суботу буде прохолодно та дрібний дощ, а у неділю – сонячно та потеплішає

Вихідними кременчужанам прогнозують прохолодну погоду. За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 3 червня, вдень очікується +16...+17°C. Увесь день небо буде вкрите хмарами, північно-західний вітер, вранці розпочнеться дрібний дощ, який після полудня може посилитися, але через деякий час повинен скінчитися.

Наступного дня, 4 червня, вдень стовпчики термометрів покажуть +20°C, весь день небо буде ясним. Опадів не передбачається. Синоптики прогнозують північний вітер.

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Автор: Дарія Згура
Теги: погода синоптики прогноз погоди
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