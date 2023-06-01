1 червня у сквері імені Бабаєва золоті та срібні медалі вручили 112 випускникам Кременчука

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1 червня у сквері імені Олега Бабаєва нагороджували 11-класників, які закінчили навчання із золотими та срібними медалями.

Загалом цьогоріч у Кременчуці 112 медалістів, із них 87 отримали золоті нагороди, а 25 — срібні. Лідером за кількістю медалей став Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» — відзначилися 28 учнів.

Нагороди вручав міський голова Віталій Малецький разом із заступницею Ольгою Усановою. Окрім медалей школярі отримали у подарунок павербанки. Після цього на випускників чекала фотосесія.

Як розподілилися медалі по школах, дивіться у таблиці:

Назва ліцею Золоті медалі Срібні медалі № 4 «Кремінь» 24 4 № 5 імені Т.Г. Шевченка 8 1 № 6 «Правобережний» 2 1 № 10 «Лінгвіст» 11 7 № 11 «Гарант» 14 6 № 17 «Вибір» імені М.Г. Неленя 3 1 Гімназія №21 1 ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум» 11 4 № 30 «Олімп» 13 1

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з медалістами, відеоінтерв'ю дивіться пізніше на нашому сайті.