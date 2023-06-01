1 червня у сквері імені Бабаєва золоті та срібні медалі вручили 112 випускникам Кременчука

1 червня у сквері імені Олега Бабаєва нагороджували 11-класників, які закінчили навчання із золотими та срібними медалями.
Загалом цьогоріч у Кременчуці 112 медалістів, із них 87 отримали золоті нагороди, а 25 — срібні. Лідером за кількістю медалей став Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» — відзначилися 28 учнів.
Нагороди вручав міський голова Віталій Малецький разом із заступницею Ольгою Усановою. Окрім медалей школярі отримали у подарунок павербанки. Після цього на випускників чекала фотосесія.
Як розподілилися медалі по школах, дивіться у таблиці:
|Назва ліцею
|Золоті медалі
|Срібні медалі
|№ 4 «Кремінь»
|24
|4
|№ 5 імені Т.Г. Шевченка
|8
|1
|№ 6 «Правобережний»
|2
|1
|№ 10 «Лінгвіст»
|11
|7
|№ 11 «Гарант»
|14
|6
|№ 17 «Вибір» імені М.Г. Неленя
|3
|1
|Гімназія №21
|1
|ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум»
|11
|4
|№ 30 «Олімп»
|13
|1
«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з медалістами, відеоінтерв'ю дивіться пізніше на нашому сайті.
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