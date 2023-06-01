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1 червня у сквері імені Бабаєва золоті та срібні медалі вручили 112 випускникам Кременчука

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 779

 

87 учнів отримали золоті нагороди, а 25 срібні

1 червня у сквері імені Олега Бабаєва нагороджували 11-класників, які закінчили навчання із золотими та срібними медалями.

Загалом цьогоріч у Кременчуці 112 медалістів, із них 87 отримали золоті нагороди, а 25 срібні. Лідером за кількістю медалей став Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» відзначилися 28 учнів.

Нагороди вручав міський голова Віталій Малецький разом із заступницею Ольгою Усановою. Окрім медалей школярі отримали у подарунок павербанки. Після цього на випускників чекала фотосесія.

Як розподілилися медалі по школах, дивіться у таблиці:

Назва ліцею Золоті медалі Срібні медалі
№ 4 «Кремінь» 24 4
№ 5 імені Т.Г. Шевченка 8 1
№ 6 «Правобережний» 2 1
№ 10 «Лінгвіст» 11 7
№ 11 «Гарант» 14 6
№ 17 «Вибір» імені М.Г. Неленя 3 1
Гімназія №21 1
ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум» 11 4
№ 30 «Олімп» 13 1

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з медалістами, відеоінтерв'ю дивіться пізніше на нашому сайті.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: випускники медалі медалисты сквер ім. Бабаєва школярі нагородження
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