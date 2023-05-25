Неприємна тема: черешня та черв'яки — що робити

Слуга народу
Слуга народу – Полтавщина
Легка промисловість Полтавщини адаптувалася та вже інтегрується в ЄС – нардеп Олексій Устенко
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Лариса Гориславець
Право на освіту під час війни, або чому батькам так болить відсутність укриттів?
Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Кременчук, Для дому і сім'ї, Поради по дому

Неприємна тема: черешня та черв'яки — що робити

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 120

 

Соковита, гарна та дуже смачна черешня, аж раптом відкусивши ви помічаєте черв’яка, брр.. Знайомо? Що робити, розберімося

Чи варто боятися черв'яків у ягодах

Вишнева плодоїжка (Rhagoletis cerasi) облітає дерева приблизно з середини травня по середину червня. Одна така муха, розміром близько 5 мм і з жовтою цяткою між крилами, здатна зіпсувати до 150 плодів. Діє шкідник так:

  • муха відкладає по яйцю під шкірку кожного плоду;
  • личинки, що вилупилися, живляться м'якоттю черешні або вишні;
  • після етапу розвитку черви залишають плід і коконуються в грунті;
  • зимує шкідник у пристовбурному колі, а навесні вилітає із землі вже у вигляді мухи та повторює цикл.

Якщо ви побоюєтеся, що черви в черешні небезпечні для людини, переживати не варто. Якщо з'їсти личинку плодоїжки, нічого поганого не станеться — це, радше, питання гидливості.

Як захистити урожай від шкідника

У період масового льоту вишневої мухи, з середини травня до середини червня, необхідно провести обприскування. Виробники пропонують садівникам різноманітні біоінсектициди, які нетоксичні для людини та безпечні для бджіл. Такими препаратами можна обробляти дерева й під час цвітіння. Всю крону дерева та пристовбурні кола обробляють, розприскуючи робочий розчин рівномірно.

Перекопати пристовбурну площу.

Поєднуючи ці способи, ви мінімізуєте ризик ураження черешні вишневою мухою.

Як позбутися черв'яків у черешні

Скористайтеся найпростішим способом позбавлення від личинок. Опустіть черешню на кілька годин у підсолену воду. В таких умовах черв'яки вилізуть самі, і ви можете спокійно насолодитися ягодою.

Чого дійсно варто боятися

Якщо черв'яки в черешні — це неприємна дрібниця, то нітрати можна вважати невидимими ворогами. Застосування нітратів підвищує родючість дерев та відсутність живності в ягодах, що вигідно виробникам. Ось така черешня дійсно небезпечна для здоров'я, хоч і виглядає дуже апетитно. На жаль, візуально виявити наявність підвищеної дози нітратів у овочах та фруктах неможливо, тому якщо вам дісталася червива черешня — радійте, ці плоди не обприскували шкідливими засобами.

0
Автор: Анастасія ДЖАБЕР
Теги: ягоди черешня Для Дому і Сім'ї поради для дому
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 19 від 11 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 18 від 4 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх