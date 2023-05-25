Неприємна тема: черешня та черв'яки — що робити

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 120

Соковита, гарна та дуже смачна черешня, аж раптом відкусивши ви помічаєте черв’яка, брр.. Знайомо? Що робити, розберімося

Чи варто боятися черв'яків у ягодах

Вишнева плодоїжка (Rhagoletis cerasi) облітає дерева приблизно з середини травня по середину червня. Одна така муха, розміром близько 5 мм і з жовтою цяткою між крилами, здатна зіпсувати до 150 плодів. Діє шкідник так:

муха відкладає по яйцю під шкірку кожного плоду;

личинки, що вилупилися, живляться м'якоттю черешні або вишні;

після етапу розвитку черви залишають плід і коконуються в грунті;

зимує шкідник у пристовбурному колі, а навесні вилітає із землі вже у вигляді мухи та повторює цикл.

Якщо ви побоюєтеся, що черви в черешні небезпечні для людини, переживати не варто. Якщо з'їсти личинку плодоїжки, нічого поганого не станеться — це, радше, питання гидливості.

Як захистити урожай від шкідника

У період масового льоту вишневої мухи, з середини травня до середини червня, необхідно провести обприскування. Виробники пропонують садівникам різноманітні біоінсектициди, які нетоксичні для людини та безпечні для бджіл. Такими препаратами можна обробляти дерева й під час цвітіння. Всю крону дерева та пристовбурні кола обробляють, розприскуючи робочий розчин рівномірно.

Перекопати пристовбурну площу.

Поєднуючи ці способи, ви мінімізуєте ризик ураження черешні вишневою мухою.

Як позбутися черв'яків у черешні

Скористайтеся найпростішим способом позбавлення від личинок. Опустіть черешню на кілька годин у підсолену воду. В таких умовах черв'яки вилізуть самі, і ви можете спокійно насолодитися ягодою.

Чого дійсно варто боятися

Якщо черв'яки в черешні — це неприємна дрібниця, то нітрати можна вважати невидимими ворогами. Застосування нітратів підвищує родючість дерев та відсутність живності в ягодах, що вигідно виробникам. Ось така черешня дійсно небезпечна для здоров'я, хоч і виглядає дуже апетитно. На жаль, візуально виявити наявність підвищеної дози нітратів у овочах та фруктах неможливо, тому якщо вам дісталася червива черешня — радійте, ці плоди не обприскували шкідливими засобами.



