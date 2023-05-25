Неприємна тема: черешня та черв'яки — що робити

Соковита, гарна та дуже смачна черешня, аж раптом відкусивши ви помічаєте черв’яка, брр.. Знайомо? Що робити, розберімося
Вишнева плодоїжка (Rhagoletis cerasi) облітає дерева приблизно з середини травня по середину червня. Одна така муха, розміром близько 5 мм і з жовтою цяткою між крилами, здатна зіпсувати до 150 плодів. Діє шкідник так:
Якщо ви побоюєтеся, що черви в черешні небезпечні для людини, переживати не варто. Якщо з'їсти личинку плодоїжки, нічого поганого не станеться — це, радше, питання гидливості.
У період масового льоту вишневої мухи, з середини травня до середини червня, необхідно провести обприскування. Виробники пропонують садівникам різноманітні біоінсектициди, які нетоксичні для людини та безпечні для бджіл. Такими препаратами можна обробляти дерева й під час цвітіння. Всю крону дерева та пристовбурні кола обробляють, розприскуючи робочий розчин рівномірно.
Перекопати пристовбурну площу.
Поєднуючи ці способи, ви мінімізуєте ризик ураження черешні вишневою мухою.
Скористайтеся найпростішим способом позбавлення від личинок. Опустіть черешню на кілька годин у підсолену воду. В таких умовах черв'яки вилізуть самі, і ви можете спокійно насолодитися ягодою.
Якщо черв'яки в черешні — це неприємна дрібниця, то нітрати можна вважати невидимими ворогами. Застосування нітратів підвищує родючість дерев та відсутність живності в ягодах, що вигідно виробникам. Ось така черешня дійсно небезпечна для здоров'я, хоч і виглядає дуже апетитно. На жаль, візуально виявити наявність підвищеної дози нітратів у овочах та фруктах неможливо, тому якщо вам дісталася червива черешня — радійте, ці плоди не обприскували шкідливими засобами.
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