Завтра у Кременчуці відбудеться зустріч з одним з кращих б'юті майстрів України Юрієм Ющенком

У четвер, 25 травня, о 19.00 у кінодворику Палацу культури «Нафтохімік» відбудеться вечір-зустріч з віцепрезидентом Асоціації фахівців б’юті індустрії України Юрієм Ющенко (м. Харків). Запрошуються діючі та майбутні фахівці індустрії стилю, краси та моди, перукарі, дизайнери, візажисти.
У програмі зустріч з позитивними теревеньками про зміни, перспективи та можливості власного бізнесу у б’юті індустрії. Спільний перегляд мотиваційного кіно.
Участь — безоплатна.
Місць мало, тож варто забронювати: 067 417 6165.
Учасники зустрічі матимуть змогу надихнутися під час живого спілкування та отримують запрошення на відвідування благодійного концерту Полтавського академічного симфонічного оркестру з новою програмою «кращі світові кіно хіти» на 27 травня у ПК «Нафтохімік».
Захід пройде у межах підтримки розвитку регіональних/місцевих культур в умовах війни, підтримки психофізичного та емоційного стану за допомогою мистецтва та культури серед містян, ВПО, бійців, які знаходяться на реабілітації у Кременчуці, представників інклюзивних категорій населення.
Довідково:
Юрій Ющенко — багаторазовий чемпіон України, дипломант Чемпіонатів Світу та Європи, фіналіст Кубка Європи з перукарського мистецтва.
Суддя національної категорії з 2000 року, суддя міжнародного рівня ОМС з 2016 року.
Офіційний тренер збірної України з чоловічим видам робіт.
Президент Спілки перукарів Харкова. Топстиліст конкурсів «Мініміс Світу», «Топмодель Світу».
Виростив понад 300 чемпіонів України, 10 чемпіонів Європи, 7 призерів Чемпіонату Світу.
Засновник Авторської школи перукарського мистецтва в м. Харків.
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