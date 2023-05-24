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Завтра у Кременчуці відбудеться зустріч з одним з кращих б'юті майстрів України Юрієм Ющенком

Вчора, 21:01 Переглядів: 205

 

Захід безоплатний, тож варто забронювати собі місце

У четвер, 25 травня, о 19.00 у кінодворику Палацу культури «Нафтохімік» відбудеться вечір-зустріч з віцепрезидентом Асоціації фахівців б’юті індустрії України Юрієм Ющенко (м. Харків). Запрошуються діючі та майбутні фахівці індустрії стилю, краси та моди, перукарі, дизайнери, візажисти.

 

У програмі зустріч з позитивними теревеньками про зміни, перспективи та можливості власного бізнесу у б’юті індустрії. Спільний перегляд мотиваційного кіно.

Участь — безоплатна.

Місць мало, тож варто забронювати: 067 417 6165.

Учасники зустрічі матимуть змогу надихнутися під час живого спілкування та отримують запрошення на відвідування благодійного концерту Полтавського академічного симфонічного оркестру з новою програмою «кращі світові кіно хіти» на 27 травня у ПК «Нафтохімік».

Захід пройде у межах підтримки розвитку регіональних/місцевих культур в умовах війни, підтримки психофізичного та емоційного стану за допомогою мистецтва та культури серед містян, ВПО, бійців, які знаходяться на реабілітації у Кременчуці, представників інклюзивних категорій населення.

Довідково:

Юрій Ющенко — багаторазовий чемпіон України, дипломант Чемпіонатів Світу та Європи, фіналіст Кубка Європи з перукарського мистецтва.

Суддя національної категорії з 2000 року, суддя міжнародного рівня ОМС з 2016 року.

Офіційний тренер збірної України з чоловічим видам робіт.

Президент Спілки перукарів Харкова. Топстиліст конкурсів «Мініміс Світу», «Топмодель Світу».

Виростив понад 300 чемпіонів України, 10 чемпіонів Європи, 7 призерів Чемпіонату Світу.

Засновник Авторської школи перукарського мистецтва в м. Харків.

 

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: палац культури Нафтохімік безоплатно б'юті індустрія Юрій Ющенко анонс
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