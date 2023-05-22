У кременчуцьких тролейбусах з’являться нові наліпки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 003 Коментарів: 1

У кременчуцьких тролейбусах з’являться нові наліпки. Як свідчить оголошення в системі публічних оголошень Prozorro, сьогодні, 22 травня, КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» уклало угоду із ФОП Тетяна Олексієнко на надання послуг із поклейки рекламних наліпок на тролейбуси. Всього - 16 послуг. Ціна угоди склала 41,7 тис. гривень.

Договір у системі не опублікований, тому дізнатися, які саме рекламні наліпки, та у яких тролейбусах наклеять - невідомо.

У наступні п'ять років на розвиток і життєзабезпечення КТУ планують витратити понад 2,16 млрд гривень