Кременчуцькому районному управлінню поліції міська рада виділила кошти на ремонт автівок

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На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 19 травня, депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення 99 тисяч гривень Головному управлінню Національної поліції в Полтавській області. Ці кошти виділяються на проведення поточного ремонту автотранспорту Кременчуцького районного управління поліції.

Кошти ГУ Нацполіції у Полтавській області виділяються у відповідь на звернення Кременчуцького райуправління поліції із Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.