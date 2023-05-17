Дешевшає все, окрім газу: ціни на автомобільне пальне на заправках Полтавщини 17 травня

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 66

У середу, 17 травня, бензин подешевшав на заправках двох мереж АЗС Полтавщини на 1 грн за літр. Ще на одній мережі на 10 копійок подешевшало дизельне пальне, водночас на 5 копійок подорожчав автогаз. Нагадаємо, вчора один з операторів Полтавщини знизив ціну на бензин також на 1 грн, а два оператори підняли вартість зрідженого газу на 30 та 40 копійок. У понеділок одразу чотири мережі АЗС знизили ціни на автомобільне пальне.

Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 17.05.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,06 -0,16 -0,333% Бензин А-95 45,30 -0,26 -0,576% Бензин А-92 43,50 -0,20 -0,458% Дизельне пальне 44,13 -0,01 -0,025% Газ автомобільний 22,09 +0,01 +0,025%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 17.05.2023 р.