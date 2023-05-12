Хто з українських водіїв має право не оформлювати страхування цивільно-правової відповідальності

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 118

Для деяких пільгових категорій громадян «автоцивілка» в Україні не обов’язкова

В Україні деяких водіїв звільнено від оформлення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Право на пільгу – право не оформляти «автоцивілку» передбачено для деяких категорій громадян.

Відповідно до українського законодавства, від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України звільняються:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

постраждалі учасники Революції Гідності;

особи з інвалідністю I групи, які особисто керують транспортні засоби, що належать їм;

особи, що керують транспортними засобами, що належать людям з інвалідністю I групи, але у присутності власника.

Право на таку пільгу надає посвідчення учасника бойових дій (УБД) та інші документи, що підтверджують відповідний статус, а також документи, що підтверджують право на володіння чи користування автомобілем.

Як зазначають юристи, довіреність на керування автомобілем не підходить для звільнення від оформлення автострахування. Цей документ не підтверджує, що особа є законним власником наземного транспортного засобу. Це пояснюється тим, що пільга персоналізована. Тобто якщо автомобілем, що належить особі зі статусом УБД, керує особа без такого статусу, їй доведеться оформити автоцивілку.

Інакше працівники Патрульної поліції мають право виписати штраф, а оплата збитків у разі ДТП відбуватиметься коштом того, хто керував автомобілем, а не коштом того, кому він належить.