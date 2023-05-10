Що подешевшало та що подорожчало на заправках Полтавщини 10 травня

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У середу, 10 травня, цінники на заправках Полтавщини не встигали замінювати у 4-х з дев'яти основних операторів ринку. Три оператори знизили ціни на своїх АЗС на бензин на 1 грн та 0,5 грн за літр. Дизельне пальне подешевшало на заправках трьох операторів на 1 грн, 50 та 25 копійок за літр. А один оператор підвищив ціну на зріджений газ своїх заправках на 30 копійок за літр. Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 10.05.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,42 -0,21 -0,450% Бензин А-95 46,11 -0,25 -0,539% Бензин А-92 44,09 -0,20 -0,452% Дизельне пальне 45,04 -0,19 -0,430% Газ автомобільний 21,98 +0,03 +0,152%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 10.05.2023 р.