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«Укрпошта» запустила передзамовлення на марки за програмою EUROPA - «Мир — найвища цінність людства»

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 93

 

Відсьогодні, ці поштові марки можна передзамовити в інтернет-магазині, а за декілька днів оголосять дату її запуску

Сьогодні, 9 травня, вперше разом з країнами Європейського Союзу Україна відзначає День Європи. На честь цього «Укрпошта» презентувала випуск поштової марки за програмою EUROPA — «Мир — найвища цінність людства».

 

Марковий аркуш виконано у форматі зчіпки з 2-х марок. Малюнок першої — робота харків’янки Марії Суслової, яка посіла друге місце в конкурсі ескізів. Натхненням для неї стали слова нашого Президента: «Мир, Перемога, Україна».

На другій — новий знак миру, створений за мотивами кельтського любовного вузла дизайнерами Ліндою Бос і Руною Егілсдоттір. З цією роботою Пошта Люксембургу перемогла в конкурсі ескізів від PostEurop.

- Відсьогодні, цю поштову марку можна передзамовити в нашому інтернет-магазині, а за декілька днів ми оголосимо дату її запуску, - зазначив Ігор Смілянський, генеральний директор АТ «Укрпошта».

Тираж зчіпки — 300 000 примірників.
Кількість зчіпок в аркуші – 3 (6 марок).

 

Художниця конверта «Перший день» — Нато Мікеладзе.

- Сьогодні Укрпошта, разом з багатьма європейськими поштами, представляє цьогорічну поштову марку за програмою Europa – «Мир – найвища цінність людства». Ми не втрималися і трохи відійшли від цьогорічних правил «Europa», зазначивши на поштовій марці, що для нас мир – це не просто мир, а саме Перемога України. Граємо за своїми правилами :))

Ще хотіли додати слоган: «Україна – це Європа, а в росії буде ..опа», але дізнались, що у випуску бере участь Пошта Ватикану і вирішили бути чемними цього разу. Але лише цього ;)) - написав у facebook Ігор Смілянський.

 

Передзамовлення можна зробити за посиланням.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Укрпошта
Теги: філателія марки День Європи EUROPA передзамовлення онлайн Укрпошта Ігор Смілянський
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