Опитування ТЪ: як на думку кременчужан варто відзначати День пам'яті та примирення

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 234

Напередодні 8 травня – Дня пам'яті та примирення «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив дізнатись у кременчужан, як на їхню думку, варто відзначати цей день.

Ми пройшлись вулицями Кременчука та поговорили з людьми. Думки, щодо того як відзначати День пам'яті та примирення у містян розійшлись. Одні вважають, що обов'язково потрібно у цей день згадати жертв та покласти квіти, а інші категорично проти відзначати, аргументуючи, що зараз не той час.

Детальніше — дивіться у відео:







