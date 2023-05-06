Опитування ТЪ: як на думку кременчужан варто відзначати День пам'яті та примирення

Напередодні 8 травня – Дня пам'яті та примирення «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив дізнатись у кременчужан, як на їхню думку, варто відзначати цей день.
Ми пройшлись вулицями Кременчука та поговорили з людьми. Думки, щодо того як відзначати День пам'яті та примирення у містян розійшлись. Одні вважають, що обов'язково потрібно у цей день згадати жертв та покласти квіти, а інші категорично проти відзначати, аргументуючи, що зараз не той час.
Детальніше — дивіться у відео:
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