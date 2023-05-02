Ferrexpo планує інвестувати в активи на Полтавщині ще понад $3,3 млрд

Сьогодні, 07:09 Переглядів: 144 Новини компаній

Швейцарська компанія Ferrexpo з активами в Полтавській області оголосила про намір інвестувати в українські активи понад 3,3 мільярда доларів США для впровадження екологічних ініціатив. Про це повідомляє аналітичний портал GMK Center.

Основна частина інвестицій стосуватиметься впровадження технологій зеленого водню та сонячної енергетики. Згідно з річним звітом Ferrexpo за 2022 рік, це число відображає загальні капітальні витрати на значну модернізацію гірничодобувних, переробних і логістичних операцій Групи для виробництва залізорудних окатишів з нульовими викидами. Ці капіталовкладення відбудуться протягом наступних 27 років (2023-2050) на українських активах групи.

Очікується, що шлях декарбонізації Групи забезпечить скорочення викидів приблизно на 35 мільйонів тонн до 2050 року. Загальні витрати Групи на скорочення викидів вуглецю оцінюються в 145 доларів США за тонну вуглекислого газу. Вартість скорочення викидів оцінюється на основі чистої теперішньої вартості. Відповідно до річного звіту, понад 80% оціночних капітальних витрат на декарбонізацію пов’язані з впровадженням технологій «зеленого» водню і будівництвом об’єктів відновлюваної енергетики. Тим часом компанія збирається покладатися на чисту електроенергію, що надходить безпосередньо з української мережі.

«Ми зосереджені на майбутньому, завдяки якому ми можемо постачати високоякісну залізну руду з низьким рівнем викидів для світової сталеливарної промисловості, таким чином ставлячи Україну в авангард переходу на зелену сталь» , – сказав Джим Норт, головний виконавчий директор Ferrexpo.

Раніше повідомлялось, що попри війну у 2022 році Ferrexpo інвестувала в активи на Полтавщині понад 5,8 мільярдів гривень. Усього за період 2007-2022 років в українські активи було інвестовано понад 3,3 мільярда доларів. У 2021 році частка Ferrexpo в загальній сумі інвестицій промисловості країни склала 5,2%.