Двоє тенісистів з Кременчука виступили на V літній Гімназіаді України

З 19 до 26 квітня у Чернівцях відбувалась V літня Гімназіада України з настільного тенісу серед 2008 р.н. та молодше. Змагання зібрали збірні команди з 13 областей України. Кременчук представили вихованці Сергія Казаряна та Марини Шульги, спортсмени КДЮСШ №1.
Сергій Казарян увійшов у 8-ку найсильніших та посів 7 місце (особисто), 6 місце (командне), 6 місце (пара). Марія Пилипенко виборола 13 місце (особисто), 6 місце (командне), 7 місце (пара).
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